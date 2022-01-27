ترقب نتيجة مباراة السعودية وعمان اليوم وموعد مباراة السعودية والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

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عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة السعودية وعمان اليوم وسط ترقب موعد مباراة السعودية وعمان اليوم، حيث يسعى منتخب السعودية إلى الفوز على عمان في تلك المواجهة القوية والمرتقبة في تصفيات كأس العالم، في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة السعودية وعمان اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم في تمام الثامنة والربع مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة السعودية وعمان على ملعب الملك عبد الله الرياضية والمسمى بالجوهرة المشعة، وتنقل مباراة السعودية وعمان على قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق المعلق راشد الدوسري وفارس عوض في مواجهة السعودية.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

تتصدر السعودية ترتيب مجموعة السعودية برصيد 16 نقطة، وتأتي اليابان في المركز في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وتأتي أستراليا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، وعمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وتأتي الصين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وتأتي فيتنام في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

تشكيل السعودية المتوقع أمام عمان

استقر هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية على تشكيل الأخضر أمام عمان على ملعب مدينة الملك عبد الله في إطار الجولة السابعة من تصفيات أسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

تشكيل السعودية المتوقع أمام عمان

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني وعلي البليهي وعبد الإله العمري وسلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الإله المالكي ومحمد كنو وسالم الدوسري وسامي النجعي وفهد المولد.

وخط الهجوم اللاعب فراس البريكان، ويتصدر السعودية مجموعته السابعة في ترتيب تصفيات كأس العالم ويسعى المنتخب السعودي لمواصلة التصدر في تلك المجموعة.

ترقب نتيجة مباراة السعودية اليوم

تترقب الجماهير نتيجة مباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم في واحدة من المواجهات المهمة، حيث تعد مباراة السعودية وعمان هامة وحاسمة بالنسبة للمنتخب السعودي، وتسعى السعودية إلى الفوز على عمان في تصفيات كأس العالم في واحدة من المواجهات المرتقبة للمنتخب السعودي للأخضر اليوم.