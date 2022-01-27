نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الترقيات في نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة زوار موقعنا الأعزاء نقدم لكم اليوم واحدة من أهم الخدمات المتاحة عبر منصة فارس الرقمية ، وهي المنصة التي تقدمها وزارة التربية بالمملكة العربية السعودية لدعم وخدمة العملية التعليمية والقائمين عليها بالمملكة ، وتسهيل عمل منظومة التعليم بالمملكة ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نقدم لكم طريقة الاستعلام عن الترقيات في نظام فارس ، وبيان بالخدمات التي تقدمها منصة فارس الإلكترونية ، وخطوات التسجيل والاشتراك في المنصة للإداريين والمعلمين المنتسبين لوزارة التعليم السعودية ، وخدمات تقديم طلب التقاعد عبر نظام فارس ، كما يمكنكم معرفة الرتبة والمستوي عبر نظام فارس بالمملكة العربية السعودية عبر موقعنا ثقفني.

طريقة الاستعلام عن الترقيات في نظام فارس

في بيان لها أعلنت وزارة التعليم السعودية أن الإعلان عن ترقيات في النظام سيكون بالتتابع مع تحديث حالة كل معلم بالنظام ، و نعرض كيفية الاستعلام عن الترقيات من نظام فارس الخدمة الذاتية كالآتي :

الدخول علي رابط نظام فارس باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالإداري أو المعلم . التوجه إلي مبوب الخدمة الذاتية. وضع رمز التحقق والضغط ” تسجيل الدخول”. من الصفحة الرئيسية لحسابكم ندخل إلي مبوب ” البيانات الشخصية “. نختار أيقونة الترقيات للإطلاع علي التفاصيل.

وكانت وزارة التعليم أعلنت مؤخراً عن ترقية 15.888 موظفًا وموظفة من منسوبي التعليم على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين وبند الأجور في ديوان الوزارة، وإدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، والملحقيات الثقافية ، ويمكن الاستعلام عن الترقيات بوزارة التعليم بالخطوات التي عرضناها سلفاً.

خدمات الموظفين في نظام فارس

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إخطار الموظفين عبر الرسائل النصية من خلال النظام ، بالاضافة لخدمات كثيرة يقدمها النظام مثل :

التعرف على الرواتب.

طلبات الإجازات.

طلب البدلات.

تقديم طلب تميد الإجازات.

استمارة قطع الإجازة.

تعديل مدة الإجازة.

طلبات التقاعد عن طريق الموقع.

الاستعلام عن الترقيات بوزارة التربية والتعليم.

وبيانات الترقيات لمنسوبي الوزارة سيتم تحديثها تباعًا وفق نظام فارس للخدمة الذاتية ، والتابع لوزارة التربية والتعليم في المملكة ، من خلال رابط نظام فارس الخدمة الذاتية.

خمات المديرين في نظام فارس

يتيح نظام فارس التعليمي الإلكتروني مجموعة من الخدمات للمديرين كالآتي :

الطلبات : رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة. طلب بدل لموظف. إبلاغ غياب موظف.

الاستعلامات : استعلام عن الموظفين. استعلام عن طلبات الموظفين.



ويمكن التعرف علي طريقة التسجيل في نظام الخدمة الذاتية من منصة فارس عن طريق الفيديو التالي :

خدمة الدعم الفني من منصة فارس

تتيح منصة فارس خدمة رفع طلب للدعم الفني لمن يواجه مشكلة في نظام فارس وسيتم معالجة الطلب فور استلامه والرد عليه مباشرة من قبل الفريق المختص كما هو موضح علي صفحة المنصة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر :

تغيير كلمة المرور في نظام فارس

نستعرض في هذه الفقرة طريقة تغيير كلمة السر أو كلمة المرور في نظام فارس بعد التحديث الجديد :

يدخل الموظف إلي السجل الخاص به. من السهم أعلي الصفحة جهة اليسار أو عن طريق علامة الترس يختار ” التفضيلات”. سينتقل بك لشاشة البيانات. من أسفل الصفحة نجد مبوب كلمة السر. نقوم بوضع كلمة السر القديمة في أول خانة من الـ 3 خانات. نكتب كلمة السر الجديدة بالخانة الوسطي وتراعي أن تكون الحروف غير مكررة. نكرر كتابة كلمة السر الجديدة بالخانة الثالثة ويجب أن تطابق الخانة الثالثة مع الثانية. نذهب بعد ذلك لأسفل الصفحة ونضغط علي ” تطبيق “. سيظهر لك شريط أصفر أعلي الصفحة بعد أن تحمل بها رسالتين ” تم تغيير كلمة السر” و ” تم تحديثه “. بهذا تكون قد غيرت كلمة السر الخاصة بك بنجاح.

طباعة تعريف الراتب من نظام فارس

يمكن للموظف بوزارة التعليم الحصول علي نسخة مطبوعة من تعريف راتبه عبر منصة فارس بعد التحديث الجديد بالخطوات التالية :