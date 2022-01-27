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عمر شويل - جدة يهتم الملايين في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، وتنطلق هذه المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية المعروف بـ”الجوهرة المشعّة” في جدة، اليوم الخميس 27 يناير في تمام الساعة في تمام الساعة 08:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة والربع مساءً وفق توقيت سلطنة عمان.

ويتصدّر المنتخب السّعودي جدول المجموعة الثانية من المرحلة الأخيرة بهذه التّصفيات المُؤهّلة للبطولة، برصيد 16 نقطة حَصل عليها من خلال 6 مباريات فاز في 5 منها وتعادل في مباراة وحيدة، بينما يحل المنتخب العماني في المركز الرابع برصيده 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين والخسار في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان 2022

وننشر القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين في السعودية الذين يتابعون مباريات المنتخب الأخضر، وذلك على النحو التالي:

قنوات الرياضة السعودية SSC Sport 7HD.

كما تنقل المباراة قناة عمان الرياضيّة.

وقناة أبو ظبي الرياضية.

والقناة الرابعة العراقية.

من الممكن، أيضًا، متابعة المباراة عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

حضور جماهيري بنسبة 100% في مباراة السعودية وعمان

وبناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات وباء كورونا في السعودية، قرّرت وزارة الرياضة في المملكة، بشكل استثنائي، رفع الطاقة الاستيعابية لحضور الجماهير إلى 100% خلال مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره العماني ضمن الجولة السّابعة من التّصفيات الآسيوية المؤهّلة لبطولة العالم 2022.

لكن الوزارة أكدت أن الحضور سيقتصر على الجماهير المحصنين بلقاح كورونا حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح وهو خمس سنوات، وشددت في الوقت نفسه على الجماهير ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات في كل الأوقات، إذ تتابع الجهات المعنية تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال رصد أي مخالفات.

وكان المنتخب الأخضر تفوق على نظيره العماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلطان قابوس في شهر سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022م.