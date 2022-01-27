رابط نقل خدمات وافد برقم الحدود في السعودية

نقل خدمات وافد، حيث توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة من خلال موقعها الإلكتروني، والتي تعمل من خلالها علي مساعدة جميع المواطنين والوافدين علي أرض المملكة، وبما يعمل بشكل كبير علي توفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين بمقرات العمل التي تتبع للوزارة، ومن أهم خدمات الوزارة هي خدمات نقل العمالة الوافدة التي تتم من خلال رقم الحدود الخاص بكل شخص علي حده في البلاد، وذلك حتي يتم نقل الخدمات من خلال إجراءات قانونية ومعتمدة من جانب الوزارة، علي أن يتم أداء الخدمة وفق بعض الشروط التي يجب استيفائها من جانب المستعلم، وسوف نوضح لكم خطوات نقل خدمات وافد.

شروط نقل خدمات وافد

توفر وزارة العمل لأصحاب الأعمال بالمملكة خدمات إلكترونية، حتي تساعدهم علي تقديم طلب لنقل خدمات عامل وافد إليه أو الي منشأة أخري، وحتي يتم الموافقة علي إصدار رخصة عمل تكون استثنائية لفترة محدودة، ولكن وفق توافر هذه الشروط:

تشترط الوزارة أن يكون ترخيص النشاط الخاص بالمنشأة سارية الصلاحية، أو أن يكون السجل التجاري الخاص بها ساري المفعول.

يشترط لأداء الخدمة أن لا تكون رخصة العمل الخاصة بعمالة المنشأة منتهية الصلاحية.

أن لا يكون هناك أي ملاحظات على نشاط عمل المنشأة.

يجب أن لا يكون الشخص العامل من ضمن الجنسيات التي يمنع عنها نقل الخدمات.

يشترط توافر رصيد متاح للمنشأة يسمح لها بنقل العمالة التي ترغب بها.

يتطلب أن يكون لدى هيئات العمل الصناعية القدرة علي السماح بالعدد الذي ترغب في نقله من جانب وزارة الصناعة.

رابط خدمة نقل خدمات وافد

وضحت خدمات وزارة العمل طريقة نقل خدمات الوافد برقم الحدود من خلال اتباع الخطوات الإلكترونية التالية:

يجب الدخول علي رابط أداء الخدمة التالي: وزارة العمل.

الضغط علي قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار تبويب “نقل خدمات وافد برقم الحدود”.

يجب إدخال رقم الحدود في المكان المحدد له.

النقر علي “تقديم الطلب”.

هل يمكن نقل خدمات عامل بدون موافقة صاحب العمل؟

في حال وقوع الحالات الأتية يمكن أن يتم الموافقة علي نقل خدمات وافد لمنشأة أخري: