موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد وشروط التسجيل عبر منصة hrsd.gov.sa

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستفيدين الجدد من أكثر المواضيع بحثاً عبر محركات البحث المختلفة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، حيث يبحث الكثير ممن قدموا في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وتم قبولهم، عن موعد صرف الدفعة الأولى من راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد وذلك للمتقدمين في شهر ديسمبر الماضي، وكما صرح المسؤولين في وزارة الموارد البشرية أن الصرف سوف يكون في الشهر التالي لشهر التسجيل، فإنه تم إيداع مستحقات المستفيدين الجدد في يناير الحالي 2022.

ويهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد لدخول فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم، والعمل على تدريب وتأهيل القادرين على العمل والمستفيدين من راتب الضمان، حتى يخرجوا من دائرة العوز والاحتياج ويصبحوا فاعلين في مجتمعهم، وذلك من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم بعد تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل حتى يحصلوا على فرصة عمل مناسبة، لذلك يعد النظام الجديد للضمان الاجتماعي دافع قوي لعجلة التنمية في المملكة العربية السعودية، من خلال دعم الشباب القادر على العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة من قبل الوزارة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

ازداد البحث بصورة ملحوظة عن موعد صرف الدفعة الأولى لمستحقي الضمان الاجتماعي الجدد، وكما صرح المسؤولين في وزارة الموارد البشرية فإن الصرف يتم في الشهر التالي من شهر التسجيل وقبول المتقدم بعد التحقق من توافر الشروط فيه، وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد موعد الصرف، وذلك للمستفيدين القدامى والمستفيدين الجدد بحيث يكون الموعد واحد في صرف راتب الضمان.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

أن يقل الدخل المحتسب للفرد المستقل وللأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للضمان وهو 1100 لرب الأسرة و550 لكل فرد في الأسرة.

الالتزام التام باستيفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية خاصةً فيما يتعلق بالتعليم والصحة.

توافر جميع شروط الاستحقاق في المتقدم وقت تقديم الطلب.

عدم امتلاك المتقدم لأصول ذات قيمة مالية عالية.

ألا يكون مقيم في أحد دور الإيواء التي توفرها الدولة وترعاها.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور