قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون، الخميس، بعد أن أطلق جندي من الحرس الوطني الاوكراني النار على حراس أمن في مصنع عسكري، لأسباب مجهولة، والذي تم اعتقاله من قبل الشرطة.
وذكر بيان للشرطة الأوكرانية، أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح الخميس، في مصنع بيفدنماش للصواريخ، بمدينة دنيبرو وسط البلاد، أثناء تسليم الأسلحة للحراس.
وقتل الجندي، الذي كانت بحوزته بندقية سلاح كلاشنيكوف و200 طلقة، 4 جنود وامرأة مدنية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، إن الجندي أرتيم ريابشوك "سيتحمل كامل المسؤولية التي ينص عليها القانون".
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جميع الملابسات التي يمكن أن تؤدي إلى الجريمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في مصنع عسكري أوكراني.. جندي يقتل 5 من زملائه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.