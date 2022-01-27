في مصنع عسكري أوكراني.. جندي يقتل 5 من زملائه

قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون، الخميس، بعد أن أطلق جندي من الحرس الوطني الاوكراني النار على حراس أمن في مصنع عسكري، لأسباب مجهولة، والذي تم اعتقاله من قبل الشرطة.

وذكر بيان للشرطة الأوكرانية، أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح الخميس، في مصنع بيفدنماش للصواريخ، بمدينة دنيبرو وسط البلاد، أثناء تسليم الأسلحة للحراس.

وقتل الجندي، الذي كانت بحوزته بندقية سلاح كلاشنيكوف و200 طلقة، 4 جنود وامرأة مدنية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، إن الجندي أرتيم ريابشوك "سيتحمل كامل المسؤولية التي ينص عليها القانون".

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جميع الملابسات التي يمكن أن تؤدي إلى الجريمة.