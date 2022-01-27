جدة - نرمين السيد - جاءت تصريحات السفير الباكستانى، خلال خطاب له فى اجتماع مجلس الأمن الدولى حول أفغانستان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الخميس.
وأضاف السفير: "إذا لم نهتم فى الوقت المناسب، يمكن أن يواجه نصف سكان أفغانستان أو 22.8 مليون نسمة نقصاً فى الغذاء ويمكن أن يواجه 3.2 مليون طفل سوء التغذية.. هذه الحقيقة التى يجب أن يدركها نحن والعالم".
وأشار إلى أن الحكومة الباكستانية نظراً إلى خطورة الوضع استضافت المؤتمر الدولي، مدركة إنه إذا لم يتم التعامل مع الوضع فى الوقت المناسب، فسيكون له عواقب وخيمة على أفغانستان وجيرانها والمنطقة بأسرها.
وقال السفير الباكستانى إنه يمكن أن تواجه أفغانستان انهياراً اقتصادياً إذا لم يتم الإفراج عن الأصول المجمدة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة، لافتا إلى أن التخلى عن أفغانستان سيكون خطأ تاريخياً ويتعين على العالم أن يتعلم من الماضى بدلاً من تكرار نفس الخطأ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكستان تؤكد ضرورة إلغاء تجميد الأصول المصرفية الأفغانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.