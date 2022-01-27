بريطانيا تؤكد دعمها الكامل لموقف «الناتو» بشأن الضمانات الأمنية الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت بريطانيا دعمها الكامل لموقف حلف شمال الأطلسى "الناتو" والدول المتحالفة معه بشأن الضمانات الأمنية الروسية، وذلك عقب تسليم "الناتو" الرد للجانب الروسى حول مقترحات الضمانات الأمنية.





وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس- فى تغريدة، عبر موقع (تويتر)، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة تدعم بالكامل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، وكذلك كل حلفائنا.

ودعت تروس، روسيا مجددا إلى "تخفيف التصعيد"، قائلة إنه "سيتم الرد على أى غزو لأراضى أوكرانيا، بعقوبات منسقة".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة والناتو سلمتا روسيا، أمس، الردود على مقترحات الضمانات الأمنية.