بريطانيا تؤكد دعمها الكامل لموقف «الناتو» بشأن الضمانات الأمنية الروسية

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس- فى تغريدة، عبر موقع (تويتر)، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة تدعم بالكامل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، وكذلك كل حلفائنا.
ودعت تروس، روسيا مجددا إلى "تخفيف التصعيد"، قائلة إنه "سيتم الرد على أى غزو لأراضى أوكرانيا، بعقوبات منسقة".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة والناتو سلمتا روسيا، أمس، الردود على مقترحات الضمانات الأمنية.
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