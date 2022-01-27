صحف بحرينية تبرز تأكيد قمة أبوظبى على الحاجة لصياغة رؤية عربية مشتركة

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة (الأيام) البحرينية، تأكيد قادة قمة أبوظبى -فى ختام اجتماعهم- أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية وشعوب المنطقة والحاجة إلى صياغة رؤية مشتركة تجاه هذه القضايا.





وأشارت الصحيفة، اليوم الخميس، إلى تأكيد تضامن مصر والعاهل البحرينى بلديهما مع الإمارات، ودعمهما كل الخطوات التى تتخذها لضمان الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

وأوضحت أن قادة مصر والإمارات والبحرين بحثوا خلال القمة التعاون وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة التى تواجهها المنطقة العربية، كما دعوا المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذه الميليشيات وغيرها من قوى الإرهاب وداعميها.