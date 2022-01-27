نظام ولي الأمر تسجيل دخول || دخول نظام نور noor

نظام ولي الأمر تسجيل دخول، حيث يعتبر نظام ولي الأمر من من الأنظمة التعليمية الهامة في المملكة العربية السعودية؛ حيث يوفر نظام نور من خلال موقعه الإلكتروني نظام تعليمي حديث في السعودية، من خلاله يتم تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يتم البحث عنها بصفة يومية من جانب أولياء الأمور وكذلك من جانب أعضاء الشؤون التعليمية، وحتي يتم الاستفادة من الخدمات التي يوفرها النظام، فيجب أن يتم التسجيل في نظام نور حتي يتم الولوج إلى الخدمة التي يرغب صاحبها في إتمامها من خلال ذلك النظام، وإليكم رابط تفاصيل خدمات نظام ولي الأمر تسجيل دخول.

نظام ولي الأمر

وفرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نظام إلكتروني تم تقنينه من جانب منصة نور التعليمية، ويعمل هذا النظام الي مساعدة أولياء الأمور من إنشاء حساب جديد في المنصة من خلال منصة نور التعليمية، وبعد التسجيل يستطيع الجميع القيام بتسجيل أبنائهم الجُدد في العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، علاوة علي ذلك يمكن أن تتم متابعة جميع نتائج ودرجات الأبناء المُسجلين بمدارس المملكة، كما يوفر حساب ولي الأمر إمكانية الاطلاع على التقييمات التي تخص أبنائهم طوال فترة العام الدراسي، وذلك عبر بوابة الخدمات المتوفرة عبر نظام نور ولي الأمر، الذي يتطلب إنشاء حساب به حتي يتم تسجيل الدخول من أجل الاستفادة من مثل هذه الخدمات.

كيف أسجل حساب ولي الأمر إلكترونياً؟

يمكن أن يتم إنشاء حساب جديد لولي الأمر في نظام نور التعليمي من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول علي منصة التسجيل التالية: منصة نور.

النقر علي تحديد الاختيار للتبويب التالي “تسجيل ولي أمر جديد”.

يجب تسجيل الرقم الخاص بالسجل المدني الذي يخص كل ولي الأمر في المكان الخاص به.

يجب إدخال اسم المستخدم ثم الضغط “التالي”.

تطلب المنصة أن يتم تسجيل البيانات الخاصة بولي الأمر في الأماكن المخصصة لذلك.

سوف تقوم المنصة بإرسال رسالة تضم رمز تفعيل حتي يتم تفعيل التحقق للدخول لنظام نور ولي الأمر.

نظام ولي الأمر تسجيل دخول

وبعد أن يتم التسجيل وإنشاء حساب لولي الأمر، يتم تسجيل الدخول إلى نظام نور أولياء الأمور باتباع التعليمات التالية: