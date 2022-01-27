“ترقب” نتيجة وملخص مباراة السعودية ضد عمان اليوم والتشكيل المتوقع تردد القنوات الناقلة ssc hd 7

تترقب جماهير الكرة السعودية نتيجة مباراة السعودية ضد عمان، اليوم الخميس في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم لقارة أسيا المجموعة الثانية، خاصة بعد تحقيق اليابان فوز عريض على أستراليا برباعية، والوصول للنقطة أل 16 متساوياً مع الأخضر السعودي في عدد النقاط قبل المباراة، اللقاء ينطلق اليوم على ملعب الجوهرة المشعة، وينقل عبر قناة ssc hd كما أعلنت القنوات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، ويسعى المنتخب الوطني السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.

نتيجة مباراة السعودية ضد عمان اليوم

يدخل الأخضر السعودي المباراة وهو متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما المنتخب العماني يدخل اللقاء وهو رصيده 7 نقاط محتلاً المركز الرابع في المجموعة، ويأمل في الفوز والتقدم إلي المركز الثالث الذي يحتله أستراليا التي منيت بخسارة كبيرة قبل لقاء اليوم برباعية، وفي حالة أن استطاعت عمان الفوز سوف تصل للنقطة 10 ليتقلص الفارق مع أستراليا لنقطة واحدة، حيث تحتل أستراليا المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

ملخص وأهداف مباراة السعودية ضد عمان

تنقل المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأعلنت إدارة قنوات ssc أن المباراة سوف يتم نقلها عبر قناة ssc hd 7 فقط وحصرياً، وسوف يقوم المعلق سمير المعرفي ويتكون الاستوديو التحليلي للمباراة مناف أبوشقير، والمحلل بدر الحقباني، ومذيع من أرض الملعب عبد العزيز الجميعة ينطلق الاستوديو السابعة والربع.

تردد قناة ssc sports hd 7