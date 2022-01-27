تعرف على القنوات التي تنقل مباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات كاس العام 2022 وموعد المباراة

القنوات التي تنقل مباراة السعودية وعمان، يعتبر واحد من أكثر المواضيع بحثًا في الساعات القليلة الماضية حيث يرغب الملايين من محبي وعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي كله في الاستعلام عن القنوات التي تنقل مباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك حيث يستعد المنتخب السعودي اليوم لمواجهة صعبة جدًا في الجولة السابعة حيث يقابل منتخب عمان والتي تعتبر واحدة من أقوى مباريات التصفيات، وذلك حيث يسعى كلا المنتخبين للفوز بهذه المباراة وحصد النقاط الثلاث المنتخب السعودي من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب في المجموعة والمنتخب العماني الذي يسعى إلى الحصول على النقاط الثلاث من أجل تحسين مركز المنتخب في ترتيب المجموعة.

القنوات التي تنقل مباراة السعودية وعمان

نقدم لكم الآن في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمباراة اليوم من الموعد والقنوات التي تنقل مباراة السعودية وعمان اليوم، وذلك حيث من الجدير بالذكر أن قنوات الرياضية السعودية (SSC) تقوم بنقل أحداث المباريات الخاصة بتصفيات كأس العام 2022 الذي سيقام في دولة قطر وذلك حيث تعتبر واحدة من اهم وأقوى القنوات الرياضية في الوطن العربي حيث تقوم بنقل مباريات دوري أبطال آسيا ومباريات تصفيات كأس العالم والعديد من المباريات العالمية مثل السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي، وتقوم قناة SSC 7 SPORTS بنقل أحداث تلك المباراة القوية على التردد التالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12562.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد مباراة السعودية وعمان اليوم

وبعد أن قدمنا لكم القنوات التي تنقل مباراة السعودية وعمان نتعرف على موعد تلك المباراة القوية التي تقام اليوم حيث من الجدير بالذكر أن تنطلق صافرة بدايتها اليوم في تمام الساعة السابعة والربع 7:15 مساءً بتوقيت مصر والساعة الثامنة والربع 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وذلك عبر شاشة قناة اس اس سي 7 الرياضية السعودية بتعليق سمير المعيرفي وكذلك عبر شاشة قناة أبو ظبي آسيا 1.