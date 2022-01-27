​بطريقة رقمية… يمكنك فتح حساب جاري من بنك البلاد “اون لاين”

يتسائل العديد من الناس حول إمكانية فتح حساب جاري في بنك البلاد من خلال الإنترنت من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى البنك، ومن الرائع انه من الممكن أن يقوم العميل بفتح حساب جاري اونلاين من المنزل بشكل سهل وآمن ووقت قصير جدًا لا يستغرق إلا دقائق قليلة، وسيقوم البنك بإيصال بطاقة مدى إلي العميل فيما بعد أينما يكون، فكل ما سيقوم به العميل أن يملأ نموذج فتح الحساب من خلال الموقع الإلكتروني لبنك البلاد والقيام بتوثيق العملية من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد.

فتح حساب جاري من بنك البلاد “اون لاين”

يتيح لك فتح حساب جاري من بنك البلاد التسجيل في البلاد نت وكذلك تطبيق البلاد للأجهزة الذكية كما يمكنك أيضًا أن تستفيد من جميع الخدمات المصرفية المتوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع.

كما بإمكانك الحصول على بطاقة مدى الرقمية فورًا وتستطيع أيضا إضافتها مباشرة إلى Apple Pay و mada Pay.

من السهل الحصول على بطاقة مدى المطبوعة ويرسلها لك البنك على عنوانك.

تستطيع الاستفادة من خدمات الحوالات البريدية من ويسترن يونيون من خلال قنوات البلاد الإلكترونية.

يمكنك أن تدفع جميع فواتيرك بشكل رقمي سهل ومريح من خلال حسابك الجاري.

كما يمكنك فتح حساب جاري فرعي بالعملة الأجنبية أو الريال السعودي من خلال البلاد نت.

طريقة فتح حساب جاري رقمي في بنك البلاد

يمكنك فتح حساب رقمي من خلال الولوج إلى رابط بنك البلاد

قم بالضغط على “استمرار” واملا نموذج فتح الحساب.

بعدها عليك القيام بتوثيق الحساب من خلال إحدى الطريقتين :

من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد لكن تحتاج لاستخدام كلمك المرور واسم المستخدم لحسابك الخاص في ابشر.

إذا لم يكن لديك حساب على ابشر يمكنك زيارة الصراف الآلي الذي يعمل بتقنية البصمة لتستطيع توثيق عملية فتح الحساب.

عند اكتمال تلك الخطوات سيكون قد تم فتح حسابك بالفعل.

شروط وأحكام فتح حساب جاري رقمي في بنك البلاد للقاصر