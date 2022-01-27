كيفية فتح حساب في البنك الأهلي خطوة بخطوة 1443.. والشروط المطلوبة

يستطيع كافة عملاء البنك الأهلي السعودي فتح الحسابات الجارية الخاصة بهم بشكل إلكتروني دون الحاجة لأحد الفروع التابعة للبنك، مما يوفر عليهم بذل المزيد من الجهد أو تخصيص أوقات طويلة لعمل حساب جاري، ولكن يجب أن تتوافر في العميل كافة الشروط والضوابط المطلوبة لفتح الحساب.

آلية فتح حساب في البنك الأهلي إلكترونيا 2022

يمكن لجميع المواطنين الراغبين في فتح حساب لهم لدى البنك الأهلي السعودي من خلال الموقع الإلكتروني إتباع عدد من الخطوات التي تتمثل في النقاط الأتية:

قم بالضغط على رابط بنك الأهلي الرسمي. أذهب لأعلى الصفحة وأختار منها فتح حساب جديد وحدد نوعه. أكتب عدد من المعلومات التي تطلب منك مثل رقم هويتك أو إقامتك وجواز سفرك إلى غير ذلك. يجب أن تراجع ضوابط الحصول على الخدمات الإلكترونية وأن تقوم بالموافقة عليها. وبعد ذلك دون بياناتك الشخصية مع مراعاة كتابة نوع هويتك والتاريخ الذي صدرت فيه ونهايته. ثم تكتب تاريخ ميلادك ونوع إقامتك وجنسك وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك. على أن يراعى تسجيل تلك البيانات عبر بوابة أبشر.

الشروط فتح الحساب الجاري في بنك الأهلي

هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي لابد أن تتوافر في العميل حتى يتم فتح هذا الحساب عبر البوابة الإلكترونية وهي تتمثل في النقاط التالية:

سريان بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن أو البطاقة التي تتعلق بإقامة العميل وأن تكون بطاقتك صالحة للاستخدام وتاريخ استخراجها في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم.

ولابد أن تمتلك رقم جوال مسجل بالاسم الشخصي لك وتتوافق بياناتك المسجلة عليه مع بيانات بطاقة هويتك الوطنية والمتواجدة هي نفسها على منصة أبشر.

مراعاة توافق رقم هويتك الذي سجلته مع الرقم الموجود ببوابة النفاذ الوطني الموحد.

إلا يقل عمر العميل الذي يفتح الحساب عن خمسة عشر عام.

ويمكن للعميل أن يفتح حساب تجاري أيضا لدى البنك الأهلي السعودي، ويتيح هذا أيضا الأهلي إنشاء حساب مجاني لعملائه لكن لابد أن تكون البيانات المتعلقة بك وتسجلها على صفحة البنك الرسمية صحية وغير خاطئة حتى يتم قبول أوراقك وإلا تتعرض لأي مسائلة القانونية.