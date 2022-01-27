بايدن يرشح أول سفير أمريكى فى السودان منذ عقود

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، ترشيح جون جودفرى القائم بأعمال مبعوث مكافحة الإرهاب فى وزارة الخارجية، لشغل منصب السفير الأمريكى لدى السودان ومايكل أدلر سفيرا لدى جنوب السودان.





وأفاد البيت الأبيض فى بيان، نشره عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الخميس بأن: "بايدن أعلن عزمه على ترشيح الأفراد التالية أسماؤهم لأدوار دبلوماسية رئيسية فى إدارته: مايكل أدلر مرشح لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية جنوب السودان، وجون جودفرى المرشح لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية السودان".

وأوضح البيان أن جودفرى يشغل حاليا منصب القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص بالإنابة للتحالف العالمى لمكافحة "داعش" فى مكتب مكافحة الإرهاب فى وزارة الخارجية الأمريكية.

كما شغل منصب المستشار السياسى فى سفارة الولايات المتحدة فى الرياض، ورئيسا لموظفى نائب وزير الخارجية.

وعمل جون جودفرى، بحسب البيان، كمستشار سياسى واقتصادى فى سفارة الولايات المتحدة فى عشق آباد، تركمانستان وكمسؤول سياسى قنصلى فى سفارة الولايات المتحدة فى دمشق وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا ودرجة الماجستير فى دراسات الشرق الأوسط من جامعة ميشيجان ويتحدث اللغة العربية.

أما أدلر، فعمل فى مجلس الأمن القومى الأمريكى كنائب للمدير الأول لجنوب آسيا، وقبل ذلك مديرا للمجلس فى أفغانستان. وقبل انضمامه إلى موظفى مجلس الأمن القومي، عمل أدلر كنائب مساعد وزير بالإنابة لشؤون جنوب ووسط آسيا فى وزارة الخارجية.

كما شغل مايكل أدلر مناصب فى وزارة الخارجية كمدير لمكتب شؤون أفغانستان، ومدير مكتب شؤون الشرق الأدنى فى مكتب الاستخبارات، وفى مكاتب الشؤون السياسية والعسكرية وشؤون الشرق الأدنى.

وتضمنت مهامه الخارجية العمل كنائب لرئيس بعثة السفارات الأمريكية فى لبنان والكويت، وكمستشار سياسى فى سفارة الولايات المتحدة فى أفغانستان، وفى العراق وفرنسا وقطر. وهو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية بومونا ودرجة الماجستير من جامعة ستانفورد.