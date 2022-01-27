خلال 24 ساعة.. تونس تسجل 9800 إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة فى بيان اليوم الخميس، أنه تم إجراء 28 ألفا و754 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 34.08%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 6 آلاف و517 شخصا، ليصل إجمالى المتعافين 737 ألفا و652 شخصا.
وأضافت أن إجمالى الوفيات بلغ 26 ألفا و96 شخصا، فيما بلغ إجمالى الإصابات 876 ألفا و245 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس 2020.
وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 864 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 193 حالة، و50 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعى بالقطاعين العام والخاص.
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