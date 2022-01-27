مسؤول روسى: الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية فى كوبا وفنزويلا يثير التوترات

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، أنه لا توجد حاجة لمناقشة إمكانية إنشاء قواعد عسكرية روسية فى كوبا وفنزويلا فى الوقت الحالى؛ لأن مثل هذه المناقشات تثير توترات عالمية.





وقال ميدفيديف فى مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، "لا أعتقد أنه من الصواب الحديث عن ذلك فى هذه اللحظة لأنه كقاعدة عامة يسبب على الفور توترات كبيرة على الأقل فى المجال الاقتصادى"، مشددا على أن إنشاء قواعد عسكرية فى دول أخرى يعتمد على القرارات السيادية لتلك الدول.

وأضاف "لدينا اتفاقيات معينة مع بعض الدول حول وجود قواتنا ، وبالتحديد مع سوريا وبعض الدول الأخرى. ومع ذلك، من الخطأ تماما المضى قدما فى الأمور والقول إننا نريد إقامة قاعدة فى مكان ما أو عقدنا اتفاقا ".

من ناحية أخرى، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسى بأن أوكرانيا فى الوقت الحالى، تحولت بقدر ما إلى لعبة فى أيدى حلف الناتو والولايات المتحدة.

وقال مدفيديف، إن: "أوكرانيا للأسف تحولت فى الوقت الحالى إلى لعبة فى أيدى حلف الناتو، وفى المقام الأول، فى أيدى الولايات المتحدة، بحيث يمكن استخدامها كأداة للضغط الجيوسياسى على روسيا".. مضيفا أن الولايات المتحدة وأوروبا ليستا فى حاجة إلى أوكرانيا.

وتابع قائلا: "فى رأيى، ترتبط هذه التوترات فى المقام الأول باللعبة الجيوسياسية، ولكن من ناحية أخرى، ترتبط أيضا بالمسار الذى تنتهجه القيادة الأوكرانية فى السنوات الأخيرة".