المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت تسجيل 7.002 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى البلاد إلى 1.115 مليون حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء من المرض بلغ 1.042 مليون حالة، بتماثل 8.576 ألف حالة جديدة للشفاء.

وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 15.237 ألف حالة، بتسجيل 36 حالة وفاة جديدة.

وحول المتلقين لجرعات اللقاح، أشارت الوزارة إلى أن عددهم بلغ 24.647 مليون شخص للجرعة الأولى، و23.062 مليون للجرعة الثانية، و4.27 مليون للجرعة الثالثة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 739 حالة، بتسجيل 138 حالة فى 24 ساعة.