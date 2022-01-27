جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم مع السفيرة الجديدة لبريطانيا فى النمسا ليندساى سكرول، حيث رحب الوزير بالسفيرة وتمنى لها دورا هاما فى دعم علاقات التعاون بين البلدين.
وقال الوزير، فى تصريحات اليوم الخميس، إن النمسا حريصة على استمرار التنسيق والتعاون مع بريطانيا فى ملفات مكافحة جائحة كورونا وتعزيز جهود حماية المناخ والتصدى لمخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى دعم العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من عضويته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا وبريطانيا يؤكدان رغبتهما بتعميق الشراكة الثنائية وتطوير العلاقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.