النمسا وبريطانيا يؤكدان رغبتهما بتعميق الشراكة الثنائية وتطوير العلاقات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم مع السفيرة الجديدة لبريطانيا فى النمسا ليندساى سكرول، حيث رحب الوزير بالسفيرة وتمنى لها دورا هاما فى دعم علاقات التعاون بين البلدين.

وقال الوزير، فى تصريحات اليوم الخميس، إن النمسا حريصة على استمرار التنسيق والتعاون مع بريطانيا فى ملفات مكافحة جائحة كورونا وتعزيز جهود حماية المناخ والتصدى لمخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى دعم العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من عضويته.