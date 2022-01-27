عاجل أمر ملكي : 22 فبراير “ذكرى تأسيس الدولة السعودية” ويعتبر أجازة رسمية كل عام “يوم التأسيس”

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عمر شويل - جدة ذكرى تأسيس الدولة السعودية ، حيث صدر اليوم الخميس الموافق السابع والعشرين من يناير 2022 أمر ملكي من سمو الملك سلمـــــان بـــن عبد العزيــــــز لاعتماد يوم 22 فبراير من كل عام “يوم التأسيس” أي يعد ذكرى تأسيس الدولة السعودية وأمر بان يكون أجازة رسمية يتوجب اعتمادها في كافة القطاعات الخاصة والحكومية، وتم اعتماد الآمر الملكي بوسم #يوم_التأسيس ويرجع تأسيس المملكة العربية السعودية منذ عهد الأمام الكبير “محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون”، واليكم تفاصيل المرسوم الملكي الصادر لـ ذكري تأسيس السعودية.

ذكرى تأسيس الدولة السعودية

جاء المرسوم الملكي اليوم بقيادة سمو الشيخ سلمان بن عبد العزيز ليعتمد يوم 22 فبراير يوم التأسيس للمملكة، وتم إعطاء ذلك اليوم أجازة عامة لكافة المواطنين العاملين بقطاعات الحكومة سواء عامة أو خاصة، وقد نص المرسوم الملكي علي التالي:

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه : الرقم: أ / 371

التاريخ: 24 / 6 / 1443هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبد العزيــــــز آل سعـــــــود ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم, الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وقد ذكر سمو الملك الأحداث التي دفعته لاتخاذ قراره اليوم لإعلان يوم خاص بذكري تأسيس المملكة، واكد انه اعتزازاً بكافة الجذور الراسخة لهذه المملكة العظيمة، وارتباط مواطنيها بحكامها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون وكانت بداية تأسيسها منتصف عام 1139هـ، وذلك للدولة السعودية الأولى التي استمرت حتى عام 1233هـ وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، وما قدمته وأقامته في شبه الجزيرة العربية وذلك بعد قرون من التشتت والانقسام وعدم الاستقرار، وحزمها وتمسكها القوي في وجه محاولات القضاء عليها.

موعد ذكرى تأسيس المملكة

وضح سمو الملك انه منذ قيام الدولة السعودية الثانية التي استمرت حتى عام 1309هـ وبعد عشر سنوات؛ أمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن عام 131 هـ بإنشاء الدولة السعودية الثالثة وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية وقد اتبع أبناؤه طريقة النهج وعزمهم علي تعزيز وبناء هذه الدولة وتوحيدها، وقد ذكر أنه منذ المنتصف من عام 1139 هو الموافق من فبراير الميلادي وكان بداية عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى، فقد أمر بالتالي: