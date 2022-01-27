نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأبيض يطرق أبواب المونديال.. موعد مباراه الإمارات وسوريا تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الإمارات وسوريا ، مجددًا تنطلق مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، وتحديدًا من الجولة السابعة الهامة، والتي قد تحسم بشكل كبير، شكل الجولات الأربع المتبقية من التصفيات المونديالية، حيث يستضيف مساء الخميس 27 يناير 2022 ملعب ستاد آل مكتوم بنادي النصر في مدينة دبي الإماراتية، فعاليات لقاء الإياب الذي يجمع منتخبا سوريا والإمارات ، واللذين يمتلك كلاهما فرصة حتى كتابة السطور التالية، في اللحاق بقطار المنافسة على البطاقة الثالثة، المؤهلة لـ ملحق تصفيات كأس العالم عن القارة الصفراء .

في السطور القادمة، سنتعرف تفاصيل على كواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراه الإمارات وسوريا والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج المنتخبين في تصفيات مونديال 2022 الذي يُنظم في قطر بعد أقل من عام، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الإمارات وسوريا في مختلف المنافسات.

مباراه الإمارات وسوريا

مرة أخرى يتجدد الحلم المونديالي ، عبر مواجهة عربية خالصة، تعد نسخة ثانية، مع فارق القيمة والأولوية، تجمع بين الأبيض ونسور قاسيون .

حيث التقى الفريقان قبل نحو شهرين، في دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 التي نظمتها قطر مؤخرًا، وانتهت المواجهة بفوز عيال زايد بثنائية.

وفي المونديال العربي ، ودعت الإمارات المنافسة من دور ربع النهائي، بعد خسارة قاسية أمام العنابي بخماسية.

فيما خرج السوريون مبكرًا من الدور الأول، بعد خسارتين أمام الإمارات و موريتانيا ، وانتصار كان مفاجأة كأس العرب على نسور قرطاج .

وبالعودة إلى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، نستعرض أولًا ترتيب المجموعة الأولى :

تجدر الإشارة إلى أن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المونديالية، تشهد مواجهات عربية قوية، في طليعتها مباراة السعودية وعمان عن المجموعة الثانية.

نبدأ مع المنتخب الإماراتي، صاحب الأرض والجمهور في مواجهة الخميس، يحتل المركز الثالث، برصيد 6 نقاط وصافي(-1) هدف.

حيث حقق الفوز في مباراة واحدة أمام لبنان ذهابًا هدف.

وتعادل في 3 مواجهات مع سوريا ذهابًا و العراق ذهابًا (2-2)، بالإضافة إلى رجال الأرز إيابًا في الجولة السادسة.

وخسر عيال زايد في مواجهتين بنتيجة واحدة، مع كلًا من إيران وكوريا الجنوبية ذهابًا.

هذا، واعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، في تقرير له قبل ساعات، أن المنتخب الإماراتي يعتبر الأوفر حظًا للاحتفاظ بالمركز الثالث، وحجز مقعده نحو التأهل إلى ملحق التصفيات.

تاريخيًا، سجلت الإمارات حضورًا وحيدًا في كأس العالم 1990 ، ودعت خلاله النهائيات من الدور الأول.

حيث خسرت كل مبارياتها أمام كولومبيا (0-2) ثم ألمانيا (1-5) وأخيرًا يوغوسلافيا (1-4).

على الجانب المقابل، يدخل منتخب سوريا لكرة القدم مواجهة الخميس، ولا بديل له عن الفوز، من أجل إحياء حظوظه “الصعبة” في التأهل للمونديال .

إذ يتذيل نسور قاسيون المجموعة الأولى برصيد 2 نقطة وصافي (-6) هدف.

فعلى مدار 6 جولات مضت من عمر التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، غابت الانتصارات تمامًا عن السوريين.

حيث تعادل الفريق إيجابيًا في مباراتين ذهابًا مع الإمارات والعراق (1-1).

وتلقى السوريون 4 هزائم دفعة واحدة، بينها هزيمة ذهابًا وإيابًا أمام إيران بنتيجتي (0-1) و(0-3).

كما خسر ذهابًا من كلًا من كوريا الجنوبية (1-2) و لبنان .

ولا يحظى المنتخب السوري على الصعيد التاريخي بأي مشاركة في كأس العالم.

غير أن الإنجاز الأبرز للفريق، يتمثل في خوض ملحق تصفيات كأس العالم 2018 ، والذي خسره في مواجهة مثيرة أمام أستراليا.

حيث تعادل نسور قاسيون مع السوكروز ذهابًا (1-1)، وخسر بعد الوقت الإضافي إيابًا (1-2).

موعد مباراة الإمارات وسوريا والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء الخميس، في تمام السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت الإمارات، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت مصر وسوريا، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الإمارات وسوريا ، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن إسناد المهمة إلى الدولي الأوزبكي الجيز تاتاشيف.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث اللقاء، عبر قناة SSC5 HD بالإضافة إلى قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 و Spor Smart 2 HD و Diema Sport 2 HD فضلًا عن قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على يوتيوب The AFC Youtube .

الخاتمة

تعرفنا بالتفصيل خلال السطور الماضية، على الكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة سوريا والإمارات والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين العربيين في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022 ، علاوة على تاريخ لقاءات الإمارات وسوريا في جميع المسابقات.