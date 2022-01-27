وزارة التعليم تعتمد برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب الابتدائي 1443

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عمر شويل - جدة أعتمد وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، برنامج تعزيز مهارات الطلاب في مرحلة التعليم الابتدائي وذلك في عدد من المواد الدراسية وهي مواد اللغة العربية “لغتي” والرياضيات واللغة الانجليزية، وذلك إيماناً منها بضرورة أن يتم رفع مستوي الطلاب وتعزيز مهاراتهم المعرفية في هذه المواد الدراسية، حيث وجهت الوزارة كافة المناطق والمحافظات بضرورة تخصيص حصص دراسية من أجل تعزيز المهارات الدراسية لطلاب الابتدائي بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة حضورياً.

وزارة التعليم تعلن اعتماد برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب الابتدائي 1443:-

أصدرت وزارة التعليم توجيهاتها إلى جميع الادارات التعليمية بضرورة أن يتم تخصيص حصص دراسة إضافية من أجل تعزيز مهارات الطلاب في المرحلة الابتدائية، وذلك بعد عودة الدراسة حضورياً في المدارس اعتباراً من يوم 23 يناير الجاري وذلك كما يلي:-

تخصيص حصص إضافية في الخطة الدراسية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم وذلك من أجل تعزيز مهارات مادة لغتي للصفوف الأولية، لغتي الجميلة للصفوف العليا وأخيراً في الرياضيات والعلوم.

تقسيم الطلاب إلى ثلاث مستويات وهم دون المتوسط ، متوسط، فوق المتوسط.

يتم تقسيم الطلاب على أساس الاختبارات التشخيصية التي تتم بمعرفة مديري المدارس ومشرفي تخصصات اللغة العربية والرياضات والعلوم.

كذلك فقد أكدت وزارة التعليم على ضرورة أن تتم الاستفادة من حقيبة المعلم للأنشطة الإثرائية، ودليل التقويم، والأسئلة الواردة في كتاب الطالب وخاصة أسئلة التفكير العليا، ودليل المعلم في مواد العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى كل ذلك بنك الاسئلة في منصة مدرستي، والأسئلة المتاحة للاختبارات الدولية، مع تدريس باقي المواد الدراسية التي يتم تدريسها في صفوف الابتدائية وفق الخطة الدراسية وهي مواد (القرآن الكريم، الدراسات الاسلامية، الدراسات الاجتماعية، المهارات الرقمية، التربية الفنية، التربية البدنية وأخيراً اللغة الانجليزية) وبما يتناسب مع الخطة المعدلة.

كذلك فقد تضمنت توجيهات وزارة التعليم من أجل تعزيز المهارات الأساسية في المواد المذكورة على تخصيص من 5 إلى 10 دقائق في الحصص الدراسية من أجل تعزيز مهارات القراءة، ومهارات الكتابة.. إلخ.

وتعمل وزارة التعليم في المملكة بشكل جاد على رفع المستوي المعرفي للطلبة والطالبات في المرحلة الابتدائية بشكل جاد بعد عامين من انقطاعهم عن مقاعد الدراسة خلال العامين الماضيين من خلال قياس مستوي التحصيل الدراسي لهم خلال العامين الماضيين، ثم البناء على ذلك الخطط الدراسية.