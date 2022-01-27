نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم مجاناً بدون تشفير في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم مجاناً بدون تشفير في إطار مباريات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم من الأمور التي تهم الكثير من عشاق الخضر في كافة أرجاء الوطن العربي، حيث ستكون الجماهير العربية على موعد مع واحدة من المباريات الهامة للمنتخب السعودية لتأكيد صدارته لترتيب المجموعة الثانية، حيث يقدم المنتخب السعودي مباريات قوية خلال التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم، وتأمل الجماهير أن تتواصل سلسلة انتصارات الأخضر السعودية اليوم من أجل حسم التأهل، ومن خلال المقال نتعرف على أهم القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وموعد اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وعمان مجاناً

يعد المنتخب السعودي من أقوي الفرق المرشحة للتأهل لكأس العالم القادم في قطر 2022، حيث يمتلك الفريق الكثير من العناصر القوية في كافة مراكز الملعب، ويتمني الجميع أن يحقق المنتخب السعودي انتصاراً كبيراً خلال لقاء اليوم على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة سهلة بنسبة كبيرة على الأخضر السعودية، والذي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز خلال 5 جولات، والتعادل في جولة وحيده، وعلى الجانب الآخر، يمتلك المنتخب العماني 7 نقاط في المجموعة جمعها من فوزين وتعادل وثلاث هزائم ليحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة.

توقيت مباراة السعودية وعمان اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة السعودية وعمان اليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 في إطار منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والربع بتوقيت أبوظبي على ملعب الجوهرة المشعة، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات SSC السعودية المشفرة من خلال قناة SSC HD 7 بتعليق سمير المعيرفي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وعمان بدون تشفير

نقدم لجميع متابعينا عبر المقال، تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم بدون تشفير في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث أعلن قناة فتوحة عن نقل مباراة المنتخب السعودية اليوم في التصفيات، ويمكنكم استقبال القناة من خلال التردد التالي:

Varzish Sport HD

Yahsat52.5°E-11785 H 27500

Sid : 0005

Biss Key : 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4D

كما سنقوم بعرض كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء المرتقب بين المنتخب السعودي والمنتخب العماني في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وتشكيل الفريقين خلال الساعات القليلة المقبلة، فتابعونا.