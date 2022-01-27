نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ملعب الجوهرة المشعة” تابع لحظة بلحظة مباراة السعودية وعمان اليوم الخميس 27-1-2022 في تصفيات كأس العالم 2022 عبر SSC sport في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب الجوهرة المشعة اليوم مباراة قوية مرتقبة تجمع بين منتخب السعودية ونظيره منتخب عمان في اطار منافسات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية، وذلك ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022، وهي المباراة القوية التي ينتظرها الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم في القارة بشكل عام، والتي يسعى من خلالها منتخب السعودية المضيف ليها البقاء الى تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط هامة يعزز بها المركز الاول، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور متابعة مباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم لحظة بلحظة.

تابع مباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يدخل منتخب السعودية هذه المباراة القوية أمام منتخب عمان ضمن منافسات تصفيات كأس العالم وهو في المركز الأول في صدارة المجموعة، برصيد 16 نقطة، وذلك بعدما قدم أداء مميز في جميع مباريات المجموعة خلال الفترة الماضية في ست مباريات، حيث تمكن من تحقيق الفوز في خمسة مباريات بينما تعادل في مباراة واحدة ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، بينما يأتي منتخب عمان في هذه المباراة في المركز الرابع من ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط حتى الآن.

موعد مباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يسنصيف منتخب السعودية اليوم نظيره العماني في مباراة قوية في اطار منافسات الجولة السابعة من من تصفيات كأس العالم عن قارة اسيا، وذلك في مباراة قوية تقام مساء اليوم الخميس 27 من شهر يناير، حيث تنطلق أحداث المباراة مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

تنقل مباراة السعودية وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم الاسيوية مباشرة عبر شاشة قناة SSC السعودية الرياضية، والتي تمتلك حقوق نقل كافة مباريات بطولة تصفيات كأس العالم 2022، والتي يمكن استقبالها لمتابعة المباراة مباشرة بدون تشفير على الاقمار الصناعية المختلفة، كما تنقل ايضا من خلال شاشة قناة ابو ظبي الرئاسية المفتوحة.