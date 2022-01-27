نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت فورا.. تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وإيران مجانا على نايل سات في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلقة لمباراة العراق وإيران على النايل سات، حيث يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات التي تنقل المباراة التي تجمع بين منتخب العراق ونظيره منتخب إيران، ومن المقرر أن يتنطلق هذه المنافسة مساء اليوم الخميس 27 يناير 2022، حيث يخوض المنتخبان مباراة الجولة السابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن المقرر أن يستضيف هذه المباراة استاد آزادي، وفي السطور التالية نتعرف على موعد بداية المباراة والقنوات التي تبث أحداث هذا اللقاء المثير.

يستقبل المنتخب الإيراني نظيره المنتخب العراقي، في مواجهة قوية ومهمة تترقبها جماهير كرة القدم العراقية، حيث يبحث منتخب الرافدين عن تحقيق الفوز فيما يسعى إيران إلى الإبتعاد عن أقرب ملاحقية، ويحتل منتخب إيران صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى ويمتلك في رصيده 16 نقاط، في المقابل المنتخب العراقي الذي كان مستواه غير مقبول، يتواجد في المركز الخامس ويمتلك في رصيده أربعى نقاط، ويسعى إلى زيادة رصيده من النقاط، حيث سيلقى المدرب بكافة أوراقه لتحقيق الإنتصار والظفر بالنقاط الثلاث.

موعد مباراة العراق وإيران في تصفيات كأس العالم 2022

نتعرف معكم على موعد إنطلاق المبارة التي تجمع بين منتخب إيران في مواجهة خصمه منتخب العراق، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة في تصفيات كأس العالم 2022 مساء الخميس، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية هذا اللقاء بعد أن يطلق حكم المباراة صافرة البداية، وذلك عند تمام الساعة 4.30 بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، وفي تمام الساعة 5.30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الساعة 6.30 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران في تصفيات كأس العالم 2022

يمكن متابعة مباراة العراق وإيران حصريا على شاشة قناة أبوظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 2 وقد كلف بالتعليق على هذا اللقاء المعلق الصوتي حازم عبدالسلام، كما يمكن لكم أيضا متابعة المباراة على شاشة قناة السعودية الرياضية السادسة SSC6 HD ويتولى مهمة التعليق على هذه المباراة المعلق الصوتي جعفر الصليح.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وإيران على نايل سات

مع اقتراب موعد انطلاق المباراة بين العراق ضد إيران، تتزايد نسبة البحث لمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لهذه المباراة، وقد أعنلت العديد من القنوات حصولها على الحقوق الحصرية لبث أحداث المباراة، وفيما يلي نستعرض لكم تردد القنوات الناقلة للمباراة على قمر النايل سات.