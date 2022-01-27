كندا تخصص 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ترودو - خلال مؤتمر صحفى، نقلته صحيفة "جلوبال تايمز" الكندية، اليوم الخميس - إن هذه المساعدات تأتى إلى جانب قرض يصل إلى 120 مليونًا تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.
كما دعا روسيا إلى "تخفيف التوترات والدخول فى حوار هادف للتوصل إلى حل دبلوماسى سلمى للوضع"، قائلا إن كندا تظل صديقًا قويًا لأوكرانيا وستواصل العمل بشكل وثيق مع حكومة أوكرانيا والشركاء فى المنطقة.
وأضاف ترودو أن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند ستقوم قريبًا بزيارة لاتفيا وأوكرانيا لزيارة الوحدات الكندية المتمركزة هناك.
وأعلنت كندا - فى وقت سابق اليوم - تمديد وتوسيع مهمة التدريب العسكرى فى أوكرانيا وإمدادها بمعدات غير قتالية.
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