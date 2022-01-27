نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية أمر ملكي باعتبار 22 فبراير اجازة رسمية للاحتفال بيوم التأسيس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، وخادم الحرمين الشريفين، الأمر الملكي رقم أ/371 بتاريخ 24/6/1443 هـ، باعتبار يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير المقبل يوم اجازة رسمية وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس، والذي سوف يتم الاحتفال به ولأول مرة في المملكة العربية السعودية لهذا العام بعد صدور الأمر الملكي السامي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، ليكون لدي المملكة مناسبتان وطنيتان وهما اليوم الوطني ويوم التأسيس.

السعودية أمر ملكي باعتبار 22 فبراير 2022 اجازة رسمية للاحتفال بيوم التأسيس:-

وتضمن الأمر الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز ماهية يوم التأسيس والذي يعد أول مناسبة يتم الاحتفال بها هذا العام وذلك وفقاً لما يلي:-

* أن تأسيس الدولة السعودية بدأ منذ عهد الأمام محمد بن سعود قبل نحو ثلاثة قرون.

* بداية تأسيس الدولة كان في منتصف عام 1139 هـ الموافق 1727م وهي الدولة السعودية الأولي.

* أستمرت الدولة السعودية الأولي من عام 1727م الموافق 1139 هـ وحتى عام 1818 م الموافق 1233 هـ ، وكان عاصمة هذه الدولة الجديدة الناشئة مدينة الدرعية.

* دستور الدولة السعودية الأولي هو القرآن الكريم، وسنة محمد صلي الله عليه وسلم.

* تمكن الامام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود عام 1240 هـ الموافق 1824 من تأسيس الدولة السعودية الثانية وذلك بعد انهيار الدولة السعودية الأولي، حيث استمرت الدولة السعودية الثانية حتى عام 1309 هـ الموافق 1891م.

* بعد انتهاء الدولة السعودية الثانية، بنحو عشر سنوات، قيض الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وذلك عام 1902 م الموافق 1319 هـ، من أجل تأسيس الدولة السعودية الثالثة، وتوحيدها تحت اسم المملكة العربية السعودية.

* يحتفل المواطنين في المملكة العربية السعودية كل عام باليوم الوطني السعودي، حيث تقام في هذا اليوم وكل عام فعاليات واحتفالات كبرى، ويتم اتخاذ شعار معين للاحتفال بهذا اليوم الخالد في تاريخ انشاء المملكة العربية السعودية.

* ويعد يوم التأسيس يوم وطني جديد يتم الاحتفال به داخل المملكة ويحصل فيه العاملين في مختلف المصالح الحكومية والمؤسسات العاملة في المملكة على اجازة رسمية.