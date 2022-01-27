شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمطلقات والمتزوجات وطريقة التسجيل

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عمر شويل - جدة ماهي شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمطلقات والمتزوجات، حيث إن هذا السؤال هو أحد الاسئلة التي قد تدور فى أذهان الكثير من النساء فى المملكة العربية السعودية الراغبين فى القيام بعملية التسجيل فى النظام وذلك لأن يحصلون على قيمة الشروط الخاصة بالتسجيل فى هذا المعاش والتي قد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمطلقات والمتزوجات

الضمان الاجتماعي هو عبارة عن أحد أنظمة المساعدات المالية المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين على القيام بعملية تحسين مستوي الدخل الشهري لهم، حيث إن ذلك النظام يقدم راتب شهري للأسر التي ليس لديها دخل وأيضاً يساعد محدودي الدخل.

طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعي

يتم القيام بعملية التسجيل فى الضمان الاجتماعي للمواطنين والمواطنات فى المملكة العربية السعودية وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-

زيارة موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية على شبكة الانترنت.

اختيار من الصفحة التسجيل فى الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك تقوم بإدخال أسم المتقدم ثم رقم الهوية الوطنية.

تقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد.

تحديد الحالة الاجتماعية ثم كتابة بيانات السكن فى المربع المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك.

تقوم بالضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر التسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمطلقات والمتزوجات

يوجد عدد من الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتسجيل فى المعاش لكل من المتزوجات والمطلقات حيث تتلخص الشروط فى النحو التالي:-