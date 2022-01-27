عاجل| تحديد يوم إجازة رسمية لتأسيس الدولة السعودية

يوم التأسيس بالسعودية، فقد أصدر اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية، صدر اليوم أمر ملكي بعد أن قام سيادته بالاطلاع على النظام الأساسي لحكم المملكة، وتقديراً للأصول الراسخة لدولة المملكة المباركة، بالإضافة الي ارتباط المواطنين الوثيق بالقيادة التي تتبع لها، وذلك منذ بداية عهد الإمام محمد بن سعود منذ ما يقرب من ثلاثة قرون سابقة، وفقد بدأ تأسيس المملكة في منتصف عام 1139هجرياً وهو ما كان يوافق عام 1727ميلادياً للدولة السعودية الأولى، والتي قد استمرت حتي عام 1233هجرياً، لذا قررنا الاحتفال بيوم تأسيس المملكة من خلال تحديد يوم من كل عام يتم الاحتفال به من جانب قيادة المملكة مع مواطنيها.

تأسيس الدولة السعودية

تعد المملكة العربية السعودية العاصمة التي تحميها هي الدرعية ودستورها هو القرآن الكريم وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عملت المملكة خلال عهود سابقة علي توفير الوحدة والأمن داخل جميع أرجاء الجزيرة العربية، وذلك بعد مضي بعد قرون عديدة من التفرق والتشتت وعدم الاستقرار الدائم للدولة وللمواطنين، بالإضافة الي صمود المملكة أمام محاولات عديدة للقضاء عليها.

وقبل مضي سبع سنوات على انتهائها، نجح الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود في عام 1240هجرياً وهو ما هو وافق عام 1824ميلادياً، من العمل الناجح علي استعادة الدولة لهيبتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي امتدت حتي عام 1309هجرياً الموافق عام 1891ميلادياً، وبعد أن تم انتهاء ما يقرب من عشر سنوات، عمل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود خلال عام 1319هجرياً بعام 1902ميلادياً، في تأسيس الدولة السعودية الثالثة، ليتم توحيدها الي “المملكة العربية السعودية”، ومن هذا الوقت وحرص جميع أبناء الملوك من بعده على اتباع جميع الخطوات التي كان يتبعها حتي يتم تحسين بناء هذه الدولة والوصول الي وحدة متماسكة بين جميع مواطنيها وبين قيادتها.

أمر ملكي من الملك سلمان

أعلن اليوم الملك سلمان أمر ملكي عن تخصيص يوم 22 فبراير من كل عام، ليصبح ذكرى ثابتة للدولة وللمواطنين من أجل التأكيد علي أهمية هذا اليوم في تأسيس الدولة السعودية، ويصبح ذلك اليوم إجازة رسمية في عموم البلاد، وسوف يصل أمرنا هذا لجميع الجهات المختصة حتي يتم تنفيذه.