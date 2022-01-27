التركيز.. واتساب يُطلق ميزة جديدة رائعة في 2022 للتخلص من المزعجين

يحاول تطبيق واتساب خلال هذه الفترة إضافة العديد من الميزات الجديدة الرائعة مع بداية العام الميلادي الجديد 2022، حيث أضاف التطبيق تحديث جديد رائع يُساعد جميع مستخدمي التطبيق على هواتف آيفون من التركيز في العمل كما انها تعمل على إبعاد جميع المتطفلين والمزعجين عنه بشكل نهائي، حيث ينمح تلك الميزة المستخدمين التركيز، وهى الميزة التي أطلقها تطبيق WhatsApp خلال الفترة القليلة الماضية إصدار تجريبي لبعض المستخدمين، ولكن أصبحت الميزة الآن بإمكان جميع مستخدمي التطبيق على هواتف آيفون الاستمتاع بها بعد التحديث الرائع التي أعلن عنه التطبيق خلال الفترة الأخيرة.

ميزة وضع التركيز في تطبيق واتساب

تعمل الميزة الجديدة التي أطلقها WhatsApp على تمكين المستخدمين من اختيار عدد من المستخدمين وجهات الاتصال الخاصة به والتي يقوم بتحديدها بنفسه، حيث يمكن لتلك الجهات التي قام بتحديده من الاتصال به ومراسلته على التطبيق خلال تفعيل تلك الميزة، والتي قد يختارهم بعناية فائقة قد يكونوا متخصصين في مجال عمله أو بعض الأشخاص المهمين له أو من العائلة، وهو الأمر الذي يُبعد العديد من الأشخاص الآخرين والذين قد يكونوا من المزعجين له أثناء العمل وانشغاله في تلك الأوقات الهامة.

كما تتيح ميزة التركيز التي أتاحها تطبيق واتساب لجميع مستخدمي هواتف أيفون خلال الفترة القادمة، من تمكين المستخدمين من اختيار التطبيقات التي تقوم بإرسال الشعارات حالة تشغيل ميزة التركيز على الهاتف من قبل تطبيق المراسلة الفورية، حيث يمكن للمستخدم وقف الرسائل النصية من الأصدقاء او غيرهم عند تشغيل ذلك الوضع، حيث توجد تلك الميزة الجديدة للتطبيق في الإصدار رقم 22.2.75، ويمكن للمستخدم الاستمتاع بالتحديث الجديد من WhatsApp مع تحديث أيفون iOS 15.

والجدير بالذكر أن تطبيق iOS 15 قد أضاف عدد من الميزات الجديدة والحديثة خلال الفترة الأخيرة مع بداية العام الجاري الجديد 2022، ومن تلك الميزات ميزة الرسائل الصوتية، وحذر العديد من الخبراء المتخصصين في الأمن السيبراني من فتح الرسائل المجهولة على التطبيق خلال هذه الفترة والتي قد تؤدي إلى سرقة العديد من البيانات الشخصية والحسابات المصرفية الخاصة بالعميل.