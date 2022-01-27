صقيع وثلوج على ارتفاع 800 متر.. لبنان تواجه خطر الطقس

جدة - نرمين السيد - حذرت مصلحة الأرصاد الجوية بلبنان من تعرض البلاد لموجة من الصقيع على ارتفاع 700 متر وما فوق، مع سقوط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 800 متر، بالإضافة إلى رياح تنشط شمالا، مشددة على ضرورة توخى الحذر من خطر الانزلاق.





وأكدت مصلحة الأرصاد، فى بيان لها اليوم، أن وجود كتل باردة تسيطر على المتوسط، يمتد تأثيرها حتى نهاية الأسبوع، محذرة من خطر سلوك الطرق الجبلية فوق الـ800 متر بسبب تراكم الثلوج وخطر الانزلاق جراء الجليد. وأضافت أن الطقس بصفة عامة سيظل غائم جزئيا إلى غائم مع درجات حرارة متدنية دون معدلاتها، موضحة أن الجليد يتكون على المرتفعات خلال الليل وفى ساعات الصباح الأولى من صباح الجمعة، مشددة على أن الطقس يشهد تحسنا تدريجيا يوم الأحد المقبل مع ارتفاع فى درجات الحرارة التى تبقى دون معدلاتها الموسمية. وكان لبنان قد شهد أمس الأربعاء بداية عاصفة ثلجية يمتد تأثيرها حتى يوم الأحد المقبل وفقا لتقديرات الأرصاد الجوية.

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