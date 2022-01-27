التحالف العربى: مقتل 190 حوثيا وتدمير 44 آلية عسكرية فى مأرب والبيضاء

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن (بقيادة المملكة العربية السعودية)، مقتل أكثر من 190 إرهابيا حوثيا وتدمير 29 آلية عسكرية خلال العمليات العسكرية فى محافظتى مأرب والبيضاء.





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