استعلام عن نتائج قبول الموازي 2022/2021 وشروط القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

استعلام عن نتائج قبول الموازي 2022/2021، يبحث جميع الطلاب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، عن نتائج القبول الموازي الخاصة بهم، وذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم العالي في الساعات القليلة الماضية عن ظهور النتيجة هذا العام 2022، حيث يستطيع الطالب الدخول على الموقع الخاص بالتربية والتعليم العراقية، وقد خصصت الوزارة موقع نتائجنا، لكي تسهل على الطالب الاستعلام عن ظهور النتيجة في أي وقت يريده دون الذهاب إلى المدرسة، حيث يوفر هذا الموقع جميع النتائج لجميع الصفوف الدراسية، ويستطيع الطالب الحصول على النتيجة بالرقم الامتحاني له، تابع معنا سوف نوضح لكم جميع الخطوات اللازمة للحصول على نتيجة الموازي.

استعلام عن نتائج قبول الموازي 2022/2021

ينتظر جميع الطلاب نتائج الموازي لعام 2022، حيث أعلن وزير التربية والتعليم العراقي أن النتيجة سوف تظهر في خلال الساعات القليلة القادمة، لأن على أساس هذه النتيجة سوف يتحدد الكلية التي تم قبول الطالب فيها، حيث يستطيع الدخول على موقع الوزارة لمعرفة الحدود الدنيا لجميع الكليات المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات، مع العلم أن الدراسية الجامعية تبدأ في يوم السابع والعشرين من شهر يناير 2022، في جميع المحافظات العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج قبول الموازي 2022

سوف نقدم لكم أسهل طريقة للدخول على موقع نتائجنا الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، لكي يعرف كل طالب نتيجته بكل سهولة والخطوات هي:

يستطيع الطالب الدخول على موقع الوزارة، وبعد ذلك يقوم بالضغط على موقع نتائجنا من قسم النتائج.

على الطالب أن يسجل رقم الامتحان الخاص به في المكان المخصص له.

بعد ذلك يقوم بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

سوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب، ومن هنا يستطيع الطالب أن يقوم بتحميل ملف النتائج من على الموقع مباشرة.

بعد ظهور النتيجة يستطيع الطالب على الدخول على الموقع وزارة التربية والتعليم العالي العراقية، لمعرفة جميع الكليات المتاحة في كافة المحافظات العراقية المختلفة.، حيث يسعي عشرات الالاف من الطلاب والطالبات من اجل الحصول على تلك النتائج التي قد تم الاعلان عنها مؤخراً خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد بالعراق