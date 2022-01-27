نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “يوم تأسيس المملكة العربية السعودية” يوم التأسيس السعودي ما حقيقة اجازة 22 فبراير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية، والتي زاد البحث عنها بعد إعلان الأمر الملكي من جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسنتعرف معكم في هذا المقال بخصوص هذا القرار، وما هو يوم التأسيس السعودي، وما حقيقة أنه سيكون اجازة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

يوم تأسيس المملكة العربية السعودية

ويتسائل الجميع عن يوم التأسيس الخاص بالمملكة العربية السعودية، والتي زاد البحث عنها بشكل كبير بين المواطنين والمواطنات في السعودية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث إن الجميع يتداول ويتحدث عن هذا الموضوع ومنها الشخصيات العامة في المملكة.

يوم التأسيس السعودي

ويوم تأسيس المملكة أو يوم التأسيس السعودي، هو اليوم الذي تم تأسيس به الدولة السعودية الأولى منذ 300 عام يوم 22 فبراير 1727 ميلاديا على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، والذي قام بتوحيد الأراضي والقبائل في منطقة نجد تحت راية واحدة، واتخذ مدينة الدرعية عاصمة له، وهي مدينة موجودة في منطقة نجد في المملكة.

وقد سقطت السعودية الأولى في عام 1818، وقد تم بناء السعودية الثانية مرة أخرى على يد الإمام تركي بن عبدالله -رحمه الله- في عام 1824، واتخذ مدينة الرياض عاصمة له، والتي ما زالت عاصمة المملكة حتى الآن.

وتم تأسيس السعودية الثالثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودي، وقد تم الإعلان عن توحيد المملكة وقيامها يوم 23 سبتمبر 1932 ميلاديا، ويسمى هذا اليوم باليوم الوطني.

اجازة يوم التأسيس السعودي

وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرا ملكيا وهذا في يوم 27 يناير 2022، عن اعتماد يوم تأسيس المملكة 22 فبراير من كل عام اجازة رسمية في جميع القطاعات بالدولة.

وقد جاء هذا القرار اعتزازا بتاريخ السعودية، وترابط المواطنين الوثيق بالمملكة وهذا منذ تأسيسها لأول مرة على يد الإمام محمد بن سعود منذ 300 عام، وقد أبلغ الجهات المختصة بالمملكة لاعتماد هذا القرار وتنفيذه.

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