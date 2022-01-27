نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ثبت حالا” القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ضد عمان في تصفيات كأس العالم 2022 اليوم 27/1/2022 في المقال التالي
القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022، تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022، تقام اليوم المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والربع مساءً بتوقيت عمان، وذلك في السعودية ويقام اللقاء على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان
يستقبل المنتخب السعودي شقيقه منتخب سلطنة عمان، ضمن تصفيات كأس العالم الآسيوية لعام 2022، في جولته السابعة الدور الثالث، حيث يدخل منتخب السعودية اللقاء كمتصدر لمجموعته فهو الفريق الوحيد لم يخسر في ست مباريات برصيد 16 نقطة، وبرصيد سبع نقاط يدخل المنتخب العماني اللقاء، ويأمل من خلاله للفوز واقتناص النقاط الثلاث للاستمرار في مباريات البطولة، من خلال الحصول على المركز الثالث.
يمكنك الحصول على مشاهدة للقاء منتخب السعودية ومنتخب عمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أسيا، على بعض المنصات الإلكترونية التي تقوم بالبث المباشر للحدث، بالإضافة إلى قنوات ssc وقد خصصت إدارة القناة، القناة السابعة SSC 7 للبث الحي لمباراة اليوم بين السعودية وعمان، وذلك عبر التردد التالي.
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11747 / 12418
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 3/2
ترتيب المجموعة الثانية تصفيات آسيا كأس العالم 2022
- يحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، بعد تحقيق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مباراة واحدة.
- منتخب اليابان يأتي في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الفوز في أربع مباريات، وخسر خلال لقاءين.
- في المركز الثالث يأتي منتخب أستراليا برصيد 11 نقطة، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر خلال لقاء واحد.
- في المركز الرابع يأتي منتخب عمان برصيد سبع نقاط، وينافس خلال لقاء اليوم على المركز الثالث، بعدما خسر ثلاث مباريات وحقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة.
- في المركز الخامس الصين برصيد خمس نقاط، بعد فوز وحيد وتعادلين، وخسارة في ثلاث مباريات.
- في المركز السادس والأخير فيتنام برصيد صفر نقاط، بعد خسارته جميع مباريات السابقة.
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