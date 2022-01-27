نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 موعد الصرف وطريقة التسجيل عبر منصة الدعم sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم من خلال موقع ثقفني نيوز اليوم شروط الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قبول دفعة جديدة من الأسر السعودية في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، كما يبحث عدد كبير من المتابعين حالياً عن الموعد الرسمي لصرف الضمان الاجتماعي للمسجلين الجدد، والذي يدعم الكثير من الأسر المحتاجة، وفيما يلي نقدم لكم مزيد من المعلومات والتفاصيل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

ويذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن تواجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المستحقين، من أجل الحصول علي دعم الضمان الاجتماعي الجديد، وفيما يلي يأتي علي النحو التالي.

المتقدم يكون سعودي الجنسية ويقيم دائما في المملكة.

لا يقل الدخل عن الحد الأدني للمعاش وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة و550 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة.

توافر متطلبات الوزارة بالنسبة لخدمات الصحة والتعليم الخاصة بالأبناء، والالتزام التام في برامج التوظيف والتدريب للقادرين من أفراد الأسرة.

المتقدم لا يكون مقيماً في أي دور أيواء ترعاها الدولة.

لا يملك المتقدم أي أصول ذات قيمة عالية.

في حالة كون أحد أفراد الاسرة يقيم في خارج المدينة لغرض الدراسة، لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش .

في حالة كان العائل له أكثر من اسرة يحصل علي معاش مستقل لكل اسرة مستقلة.

موقف المستحقين القدامي من الضمان الاجتماعي

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية بشأن موقف المستحقين القدامي، أنه سيتم صرف المعاش دورياً في بداية كل شهر هجري، وفي السياق ذاته تعمل علي توحيد مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور لكل المستفيدين القدامي والجدد، ويمكن للمتقدمين أن يقوموا بمتابعة حالة الطلب عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

التقديم علي الضمان الاجتماعي المطور

وقامت وزارة الموارد البشرية قد ردت علي ردت علي تساؤل أحد المتابعين حول طريقة التسجيل علي الضمان الاجتماعي المطور، وقد جاء علي النحو التالي كالآتي.