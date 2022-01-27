نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات نقل خدمات عامل وافد برقم الحدود 1443 عبر موقع وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة نقل خدمات عامل وافد برقم الحدود 1443، تعتبر واحدة من ضمن الاشياء التي تهم الكثير من العمال الوافدين فى المملكة العربية السعودية والتي يقومون بعملية البحث عنها عبر شبكة الانترنت وذلك لأن يعرفون الطريقة الصحيحة المستخدمة فى هذه العملية، حيث تقدم وزارة الموارد البشرية العديد من الخدمات الرقمية للمقيمين.

شروط نقل خدمات عامل وافد برقم الحدود 1443

يتعتبر خدمة نقل الخدمات للعمالة الوافدة هي أحد الخدمات المقدمة من وزارة العمل السعودية، ولكن الوزارة وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها لاستخدام هذه الخدمة وتتلخص تلك الشروط فى النحو التالي:-

يشترط إن يكون ترخيص المنشأة الراغبة فى نقل الخدمات ساري الصلاحية، وإن يكون السجل التجاري لها ساري.

يجب إن تكون رخصة العامل سارية المفعول.

يشترط إن لا يكون العامل من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها.

يجب إن يكون لدي المنشأة رصيد يسمح بنقل خدمات العامل.

يجب إن تكون المنشأة ملتزمة بالعدد المراد نقلة من وزارة الصناعة.

طريقة الاستعلام عن نقل خدمات العامل

يمكن الاستفسار عن نقل خدمات العمالة الوافدة من خلال وزارة العمل السعودية حيث إن ذلك يكون من خلال القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص فى السطور التالية:-

زيارة موقع وزارة العمل السعودية على شبكة الانترنت.

اختيار من القائمة الجانبية للموقع الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الاستعلام.

اختيار الاستعلام عن عامل وافد.

تقوم بكتابة رقم إقامة العامل والبيانات المطلوبة.

كتابة رقم التحقق البشري فى المربع المخصص له.

الضغط على زر الاستعلام.

طريقة نقل خدمات عامل وافد برقم الحدود 1443

يتم نقل خدمات العامل من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث إن يمكن القيام بذلك من خلال إجراء بعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي:-