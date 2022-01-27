نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Garena شحن جواهر بالأيدي 2022 مركز غارينا فري فاير للشحن الحقيقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تريد الحصول على جواهر فري فاير بشكل رسمي وآمن؟ إذا كنت تريد ذلك فالأمر سهل للغاية وتم تجربته من الكثير عن طريق دخول Garena شحن جواهر بالأيدي، حيث أن مركز غارينا فري فاير للشحن الحقيقي والرسمي التابع لشركة جارينا الرسمي، ومنه يتم الشحن من خلال معرف اللاعب ودخول حسابك، ويجب عليك قبل استخدام معلوماتك التأكد من موقع الشحن أنه رسمي حتى لا تضع بيانات في مواقع غير رسمية.

Garena شحن جواهر

إن موقع قارينا فري فاير شحن جواهر اللعبة بطريقة شرعية للحصول على عملة الشراء لكل ما يلزم اللاعب من عتاد تساعده في الفوز باللعبة والتقدم بها، وهذه اللعبة لكل من الهواتف، وكذلك توجد نسخة تشغيل فري فاير للكمبيوتر، وتعتمد لعبة Garena Free Fire على الفوز والبقاء حيا في منافسة قرابة 50 لاعب معك، والتي تبدأ بالهبوط على جزيرة يجب من اختيار مكان آمن تستطيع فيه الاختباء من الأعداء من خلال العشب أو الانبطاح أرضا، حيث أن الفوز يكون بالبقاء حيًا حتى النهاية.

مركز غارينا فري فاير للشحن الحقيقي

يقدم موقع شحن جواهر فري فاير الرسمي خطوات سهلة وبسيطة كي تستطيع منه الحصول على جواهر رسمية، وذلك من خلال شحن جواهر فري فاير بالحساب عبر الموقع باتباع الأتي:-

اكتب في متصفحك https://shop2game.com/app

سيظهر لك أول رابط في البحث، قم بالدخول عليه.

اختر من الألعاب Free Fire.

ثم يحدد لك اختيار طريقة تسجيل الدخول.

إما عن طريق حساب الفيسبوك.

أو من خلال معرف اللاعب.

وعند إتمام دخول الموقع واختيار البلد التابع لها، تكون قد اتمتت الدخول.

ثم تختار شحن جواهر.

بعد ذلك اختيار الكمية، وسيكون قرين لها عدد الجواهر الهدية.

ثم تختار وسيلة الدفع وتستكمل بياناتك.

وستجد ما قمت بشراؤه داخل ملف اللعبة بحسابك.

موقع استبدال كود فري فاير

وعند حصول على كودات في لعبة فري فاير، فقد خصص موقع جارينا الرسمي رابط استبدال أكواد فري فاير بكل سهولة، وذلك من خلال الأتي:

الدخول من متصفحك على موقع https://reward.ff.garena.com/ar والخاص باستبدال المكافئات.

ثم تسجيل الدخول بالموقع بإحدى الطرق المخصصة للدخول.

بعد الدخول سيفتح لك خانة وضع الكود المكون من 12 حرف.

مع ضرورة استخدام الكود قبل انتهاء مدة صلاحيته

بينا لكم الآن كيفية دخول Garena شحن جواهر بالأيدي بطرق رسمية عن طريق موقع قارينا فري فاير للشحن الرسمي واستبدال كودات فري فاير عن طريق الموقع الرسمي.