نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في منصة دعم الكهرباء بالأردن 2022 و شروط التقديم طلب المساعدة في الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في دعم فاتورة الكهرباء الأردنية، حيث هي منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات الحصول على برنامج الحكومة لدعم الطاقة تابعة للهئية الأردنية لتنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل دعم الكهرباء وتحديد سعر شريحة جديدة من الاستهلاك عند تفعيل رابط التسجيل وسيتمكن المواطنون والمقيمون الفلسطينيون من التسجيل في أقرب وقت ممكن باستخدام المنصة للاستفادة من أسعار الكهرباء المدعومة في الأردن في التقديم في منصة دعم الكهرباء في الأردن 2022

منصة دعم الكهرباء في الأردن 2022

حيث ان العديد من المواطنين يعانون في المملكة الأردنية ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء الشهرية والتي تعد من الضروريات الأساسية لجميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود وأن دعم الطاقة في الأردن يستهدف المستهلكين المحليين والتجاريين من أجل تلبية أهداف اللجنة في تنفيذ خطة جديدة لتعرفة الكهرباء للمستهلكين المحليين بعد اعتماد هيكل تعرفة جديد يتضمن تبسيط التعرفة الجديدة عن طريق التخفيض عدد الخيارات شرائح التعرفة لمستهلكي الكهرباء تم تخفيض عدد شرائح التعريفة بما يتناسب مع كمية الاستهلاك مما يسهل على المستهلكين قراءة وفهم فواتيرهم.

شروط تقديم طلب المساعدة في الدعم الكهربائية بالأردن

حددت الحكومة الأردنية شروط الحصول على المساعدة من منصة دعم الكهرباء وفئات المستحقين لها من خلال نظام يتجنب الانقطاعات الحالية في قطاع الكهرباءوالشروط والفئات التالية للمتلقين:

أردنيون وفلسطينيون

علم الأنساب والأسرة.

تقديم جميع المستندات والأوراق اللازمة

تذهب المخصصات للأردنية المتزوجة من أجنبي أو الأردنية المتزوجة من أجنبي.

المستفيدون من الصندوق الوطني لمتلقي وسام الشرف

كيفية التسجيل في منصة منح الكهرباء 2022

للحصول على الدعم عبر منصة إلكترونية التي أنشأت وأطلقلت في السنوات القليلة الماضية من أجل زيادة الراحة الاقتصادية والإدارية للمواطن يرجى اتباع الخطوات أدناه لتتمكن من الاستفادة منها: