نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي الالكترونية وكيفية التسجيل بها من خلال تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن منصة من أهم المنصات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وذلك تواكبا لكافة الاحداث التي زادت بشكل مثير من ازدهار التكنولوجيا حول العالم وكذلك الظروف العصيبة التي يمر بها العالم أجمع من جراء ظهور وباء كورونا ومتحوراته فقد أطلقت من جانبها المملكة العربية السعودية منصة مدرستي وبما أنه قد زادت محركات البحث من جانب أولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية عن ازاي ادخل على منصة مدرستي ومن هنا عبر موقعنا موقع ثقفني سوف نعرض لكافة أولياء الأمور كيفية الدخول على منصة مدرستي ومباشرة مهام متقدمة المنصة للطلاب وكذلك رابط الدخول على منصة مدرستي في الفصل الدراسي الثاني وذلك من خلال تطبيق توكلنا ، وقد جاء ذلك بعدان قام مسؤول من وزارة التعليم السعودي بالتصريح بشأن كافة المستجدات على السنة الدراسية الجديدة للعام الدراسي الحالى 2022، لذلك تابعونا عبر موقعنا موقع ثقفني وسوف نعرض لكم كل ماهو جديد ومايخص منصة مدرستي عبر السطور الاتية في هذه المقالة لمعرفة كافة التفاصيل.

نتعرف اولا على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية

منصة مدرستي هى أحد أهم المنصات الإلكترونية التعليمية والرسمية التي أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وذلك منذ بداية تفشى وظهور فيروس كورونا منذ عامين ماضيين، وحفاظا على كافة طلاب ومعلمين المملكة العربية السعودية منعا للاختلاط وكذلك اراحة لهم ومجاراة كافة أساليب التكنولوجيا الحديثة فلم تقف المملكة العربية السعودية مكتوفي الأيدي بل ساهمت بوضع تلك المنصة لكي يستفاد الطلاب ويأتي هذا كله عن طريق وجود شبكة الكترونية ضخمة يتمثل بها وجود المعلم والطلاب جانبا الى جانبا ولكن بشكل افتراضي هلامي .وحيث قامت الوزارة من خلال منصة مدرستي تقديم العديد من الخدمات التعليمية والتي من أهمها، وضع شرح لكافة المناهج من خلال تقديم حلقات تفاعلية مباشرة وذلك عن بعد بين المعلم وكذلك الطلاب من خلال الفيديو و القاعات الافتراضية كما أوضحنا من خلال الفصول الافتراضية.

كيفية الدخول والتسجيل على منصة مدرستي في الفصل الدراسي الثاني من خلال تطبيق توكلنا

فقد كشفت من جانبها أيضا وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية بأنه يمكن لكافة الطلاب التسجيل وكذلك الدخول على منصة مدرستي الإلكترونية وذلك عن طريق تطبيق توكلنا وذلك من خلال الخطوات التالية:

يجب القيام اولا بتحميل تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول . ومن ثم بعد تحميله والدخول القيام بمتابعة كافة خطوات التطبيق وذلك لربطه بالنظام الأساسي لمنصة مدرستي. ثالثا كما أنه يجب التأكيد بالرسالة التي يظهر بها الرمز عن طريق رقم الهاتف المحمول . أما في المرحلة الأخيرة يكون قد تم ربطه بالنظام الأساسي لمدرستي وتكون عملية استخدامه بشكل اساسى.

وبذلك نكون قد عرضنا علي حضراتكم اهم المميزات التي قد قامت بطرحها المملكة العربية السعودية من خلال طرحها منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا وقد جاء ذلك من خلال وجود ادارة حكيمة تدير نظومة عميقة مثل وزاراة التعليم السعودية ومن خلال مقالتنا عرضنا علي حضراتكم عبر موقعنا موقع ثقفني اهم مايدور عبر منصة مدرستي نتمني ان نكون قد وفقنا في عرضها علي حضراتكم لكم منا دوام النجاح والتوفيق .