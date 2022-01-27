نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان المطور 1443 منصة الحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان المطور 1443، من أهم كلمات البحث حالياً لمعرفة الرابط الرسمي للتسجيل بالخطوات، خاصة بعد صرف الدفعة الأولي من نظام الضمان الاجتماعي الجديد، فقد بدأ التسجيل في العشرين من شهر نوفمبر 2021، وسوف يستمر حتي 23 مايو 2022، على أن يتم نقل المستفيدين من نظام الضمان القديم على نظام الضمان المطور، ليتم تحديد المنطبق عيهم شروط الاستحقاق لضمان وصول معاش الضمان المطور لمستحقيه، هذا وقد صدرت نتائج أهلية الضمان المطور شهر يناير 2022، بإرسال وزارة الموارد البشرية رسائل نصية للمقبولين مع تحديد موعد الصرف، وكذالك الغير مقبولين مع بيان سبب الرفض، ويستطيع من تم رفض طلبه أن يعيد التقديم مرة أخري بعد إزالة أسباب الرفض وتسجيل البيانات صحيحة وكاملة.

رابط التسجيل

الدخول على منصة الحماية الاجتماعية “sbis.hrsd.gov.sa“.

تسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب.

نتائج أهلية نظام الضمان المطور

تقوم وزارة الموارد البشرية بفحص الطلبات التي تم تسجيلها للحصول على معاش الضمان المطور.

حيث حددت الوزارة عدة شروط للاستحقاق لضمان قبول الطلب.

وإذا توافرت الشروط يتم إرسال رسائل sms على الهاتف النقال المسجل رقمه في البيانات بالطلب.

تفيد نتيجة الطلب سواء بالقبول أو بالرفض.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد المنصة الجديد لتسجيل طلبات الحصول على راتب الضمان الجديد.

مع الاستمرار بالعمل على المنصة القديمة حتي 23 مايو القادم، لضمان تحديد الفئات التي تستحق المعاش دون غيرها.

موعد صرف الدفعة الثانية

ينتظر عدد من المواطنين الذين سجلوا على نظام الضمان المطور، صدور نتائج الأهلية ليتم صرف الدفعة الثانية ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، حيث تم صرف الدفعة الأولي من معاش الضمان الاجتماعي الجديد يوم 20 يناير2022، فهل سيتم اعتماد تاريخ 20 من كل شهر ميلادي كموعد لصرف دفعات معاش الضمان الجديد، هذا ما سيتم توضيحه بمعرفة وزارة الموارد البشرية خلال صرف الدفعة الثانية.

نظام الضمان المطور الجديد

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي الجديد، أحد أهم أنظمة التكافل الاجتماعي التي تقدمة المملكة العربية السعودية لمواطنيها ممن هم أقل دخلاً، أو كبار السن والمطلقات والأرامل والأيتام، لضمان الحصول على حياة كريمة وتوفير أبسط المتطلبات الحياتية دون الحاجة لأحد.