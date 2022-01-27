مصرع 6 مهاجرين غرقا وفقدان العشرات قبالة تونس

غرق ستة مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، يوم الخميس، وفقد ثلاثون آخرون بعد غرق قاربهم المتهالك قبالة تونس، بحسب السلطات وجمعية الهلال الأحمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، إن وحدات البحرية وخفر السواحل أنقذت 34 مهاجرا آخرين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة جرجيس جنوب شرق تونس.

وأضاف الناطق وفقًا لشهادات المهاجرين الذين تم إنقاذهم فقد كان على متن القارب الذي غادر ليبيا 70 شخصًا؛ من بينهم 15 مصريًا وثلاثة سودانيين ومغربي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وما زالت عمليات البحث جارية للعثور على 30 مفقودا آخرين، بحسب المصدر نفسه.

وقال منجي سليم، رئيس الهلال الأحمر في منطقة مدنين في الجنوب، إن الناجين سينقلون إلى ميناء القطيف في منطقة بن قردان.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من شمال إفريقيا، وخاصة من تونس وليبيا حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

ووصل ما يقرب من 55 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2021 وحتى أوائل نوفمبر، مقارنة بأقل من 30 ألفًا في عام 2020، وفقًا للبيانات الإيطالية الرسمية.

وتفيد أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، اعترض خفر السواحل التونسي حوالي 19500 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

وفُقد أثر ذلك 1300 مهاجر أو عدوا بين الغرقى في البحر الأبيض المتوسط ووصل ما يقرب من 52 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة نفسها، وفق سجلات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.