الحدود تلتهب بين قرغيز وطاجيك.. هاون وقنابل وإصابة 6 جنود

جدة - نرمين السيد - أعلنت دائرة حرس الحدود فى قرغيزستان، أن مناوشات وقعت بين جنود قرغيز وطاجيك عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين، فيما ابلغت دوشنبه عن إصابة 6 من جنودها نتيجة الحادث.





وذكر تقرير عن الدائرة أن "المناوشات الرئيسية بين وحدات القوات الحدودية لقرغيزستان وطاجيكستان وقعت فى منطقتى تورت كوتشو وشير دوبو، وأن الجانب الطاجيكى استخدم قذائف الهاون والقنابل اليدوية". وأضاف: "لا تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى حتى الآن". وتابع: "أعيد فتح طريق باتكين- إسفانا الذى أغلقه مواطنون من طاجيكستان فى وقت سابق اليوم". وأشار إلى أن "الوضع ساء مساء بسبب استخدام الجانب الطاجيكى الأسلحة ضد الوحدات الحدودية القرغيزية فى منطقة شير- دوبو بمنطقة باتكين". من جهتها، أعلنت مصادر مطلعة فى دوشنبه، عن "إصابة 3 جنود من مقاتليها تم نقلهم إلى المستشفى فى مدينة إسفار القريبة". وأعلن الإطباء فى المستشفى، أن "حالة الجرحى مستقرة ولا تشكل خطرا على حياتهم".

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