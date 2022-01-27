بايدن يبحث مع المستشار الألمانى سبل صد العدوان الروسى على أوكرانيا

وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين بساكى فى بيان لها أن بايدن سيستقبل شولتس فى البيت الأبيض فى السابع من فبراير القادم، وأن الزيارة ستتيح فرصة التأكيد على "الروابط العميقة والمستمرة" بين البلدين.
ولفتت بساكى إلى أن الزعيمين سيبحثان "التزامهما بالدبلوماسية المستمرة والجهود المشتركة الرامية إلى ردع العدوان الروسى على أوكرانيا".
كما سيبحث الجانبان، وفقًا لبساكى، التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وألمانيا حول طيف من التحديات المشتركة، ومنها مكافحة جائحة كورونا وتغيرات المناخ و"ضمان الازدهار الاقتصادى والأمن الدولى بناء على قيمنا الديمقراطية المشتركة".
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