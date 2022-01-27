رئيس الوزراء الكندى يعلن دخوله فى العزل بسبب مخالطة شخص مصاب بكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال ترودو -فى تغريدة على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- "أشعر أننى بحالة جيدة وسأعمل من المنزل. حافظوا على سلامتكم، وأرجو تلقى التطعيم".
وأشار ترودو -فى تغريدته- إلى أن نتيجة الاختبار السريع جاءت سلبية.
وتعنى هذه الأنباء أن ترودو (50 عاما) سيغيب عن إعادة افتتاح البرلمان الكندى يوم الاثنين المقبل. وأعيد انتخاب ترودو، الذى كان رئيسًا للوزراء منذ نوفمبر 2015، للمرة الثانية فى سبتمبر الماضى.
ودخل ترودو فى عزلة لمدة أسبوعين فى مارس 2020 فى بداية الوباء بعد أن ثبتت إصابة زوجته صوفى بكوفيد.
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