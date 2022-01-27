رابط حاسبة الضمان الاجتماعي 1443و آلية حساب الضمان وشروط الأهلية

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443، العديد من السعوديين يرغبون في التعرف على طريقة احتساب الأجر الشهري الذين يعانون من قلة الدخل وارتفاع الأسعار وذات الدخل المنخفض، التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأشهر القليلة الماضية في تطوير برامج تؤهل المستفيدين للحصول على مساعدات مالية، وأعلنت الوزارة عن توافر الخدمات التي من شأنها أن تسهل عليهم التعرف على نظام الضمان الاجتماعي المطور حديثًا، والاستفادة من معرفة قيمة المعاش التي سيتم دفعه للمواطنين لأولئك الذين لديهم ملفات كاملة ويستوفون متطلبات الأهلية الجديد الذي حددت فيه الوزارة طريقة احتساب الضمان الاجتماعي الجديد دون إتاحة الآلة الحاسبة على موقعها الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن

شروط الأهلية للضمان الاجتماعي المطور 1443

للتمكن من قبول طلب ودفع معاش الضمان الاجتماعي يجب على مقدم الطلب استيفاء المتطلبات المحددة التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تشمل ما يلي: –

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويجب أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يجب أن تكون أرباح مقدم الطلب أقل من الحد الأدنى لحساب المعاش وهو 1100 دولار لرب الأسرة و 550 دولارًا لكل فرد من أفراد الأسرة.

لا يجوز لمقدم الطلب الإقامة في مناطق المملكة العربية السعودية من غير سعودي.

الالتزام بتلبية كافة الاشتراطات التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية.

لا يمتلك الطرف الطالب أي عقارات عالية القيمة.

آلية حساب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

صرحت وزارة التنمية البشرية والموارد أن حساب الضمان الاجتماعي الجديد يقوم على مجموعة من النقاط التي يجب على المستفيد فهمها من أجل تحديد قيمة الضمان الاجتماعي الذي سيحصل عليه إذا تم استيفاء المتطلبات والمعايير وصل القبول على النحو التالي.

أولاً يجب أن يكون المواطن على دراية بالدخل الشهري الكامل لجميع أفراد الأسرة أو أي شخص يحق له الحصول على دفعة تأمين شهرية. على المواطن إجراء تخفيض بنسبة 50٪ على إجمالي القيمة التي تم تحديدها واحتسابها في الخطوة السابقة. تُضاف النسبة المسحوبة إلى القيمة الإجمالية لجميع المساعدات الحكومية الأخرى التي تتلقاها الأسرة أو المستفيد من البرنامج الفردي بشرط عدم استبعاد المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة أو أحد برامج المساعدة من هذا الضمان. يقوم الفرد المستفيد من الضمان بمقارنة إجمالي الدخل الذي تم احتسابه والحد الأدنى للمعاش على أساس الحق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة. خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (1100) ريال لرب الأسرة و (500) ريال لباقي أفراد الأسرة.

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي 1443

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لأي مواطن سعودي مؤهل للحصول على الدعم بموجب نظام الضمان الاجتماعي المطور والذي يستوفي جميع معايير الأهلية الوصول إلى حاسبة الضمان الاجتماعي المطورة 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث يُدخل المواطن المستفيد اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابه على منصة الدعم والحماية الاجتماعية ثم ينقر على اتصال حيث يمكنه استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطورة بالموقع 1443 لحساب القيمة المقدرة لـ المساعدة التي سيحصلون عليها وقت التوزيع.