نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف HUAWEI P50 Pro أسطورة تولد من جديد في عالم الهواتف الذكية تعرف عليه الآن في المقال التالي
يعد هاتف HUAWEI P50 Pro “هواوي بي50 برو” طفرة حديثة في عالم التكنولوجيا ومجال التقنيات الحديثة في مجال صنع الهواتف الذكية والأجهزة اللاسلكية، فكما أطلقت عليه الشركة الأم المصنعة هواوي أنه أسطورة تولد من جديد “Legend Reborn“، حيث أن شركة هواوي قد تحرت في هذا الإصدار محاولة تلافي أي ثغرات في الإصدار السابق، بل وأضافت إليه العديد من المزايا التقنية التي تجعله الأفضل والأنسب إليك، كما راعت في هذا الإصدار نزوله بأربعة ألوان غاية في الأناقة والروعة وهي (كاكاو جولد، اللؤلؤة البيضاء، الوردي الساحر و الأسود المدهب)، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم المواصفات التقنية والجمالية في جوال هواوي بي 50 برو الجديد.
مواصفات HUAWEI P50 Pro الجيل الجديد:
|الأجزاء الهامة بالهاتف
|المواصفات
|مواصفات الشاشة والكاميرا الأمامية
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|مواصفات الكاميرا الخلفية
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|مواصفات قوة البطارية والشحن
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|مواصفات الخصوصية والآمان
|يتميز هذا الإصدار بالسلاسة والسرعة في عملية الخصوصية والآمان.
Intelligent Cross-Device Collaboration
مواصفات أكثر دقة عن جوال HUAWEI P50 Pro الجديد:
- وبشكل عام فإن التصميم الهندسي المبسط يجعل تصميم الكاميرا المزدوجة المصفوفة متميزًا حقًا، حيث تشعر وكأنه تتألق “العيون المبهرة” أينما ذهبت.
- كما أن وزن الهاتف الخفيف يعطيه ثبات أكثر ” Lighter Weight, Better Hold”، حيث أنه في هاتف HUAWEI P50 Pro يتناسب الشاشة الكبيرة والبطارية في جسم مضغوط، فهو أخف وزناً من الجيل السابق ومناسب بشكل أفضل ليدك.
- كما تم ضبط الشاشة مقاس 6.6 بوصة -1 بشكل فردي لتظهر لك عالمًا واقعيًا من خلال دعم معدل تحديث الشاشة البالغ 120 هرتز ومعدل أخذ العينات باللمس 300 هرتز 9 ، فإنه يوفر تجربة مشاهدة سلسة حيث تشعر وكأن The Colourful World in Your Hand.
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