هاتف HUAWEI P50 Pro أسطورة تولد من جديد في عالم الهواتف الذكية تعرف عليه الآن

يعد هاتف HUAWEI P50 Pro “هواوي بي50 برو” طفرة حديثة في عالم التكنولوجيا ومجال التقنيات الحديثة في مجال صنع الهواتف الذكية والأجهزة اللاسلكية، فكما أطلقت عليه الشركة الأم المصنعة هواوي أنه أسطورة تولد من جديد “Legend Reborn“، حيث أن شركة هواوي قد تحرت في هذا الإصدار محاولة تلافي أي ثغرات في الإصدار السابق، بل وأضافت إليه العديد من المزايا التقنية التي تجعله الأفضل والأنسب إليك، كما راعت في هذا الإصدار نزوله بأربعة ألوان غاية في الأناقة والروعة وهي (كاكاو جولد، اللؤلؤة البيضاء، الوردي الساحر و الأسود المدهب)، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم المواصفات التقنية والجمالية في جوال هواوي بي 50 برو الجديد.

مواصفات HUAWEI P50 Pro الجيل الجديد:

الأجزاء الهامة بالهاتف المواصفات مواصفات الشاشة والكاميرا الأمامية تصميم كاميرا مزدوجة المصفوفة.

شاشة True-Chroma مقاس 6.6 بوصة 1.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز 2.

IP68 مقاومة الطرطشة والماء والغبار⁠3. مواصفات الكاميرا الخلفية كاميرا مصفوفة مزدوجة حقيقية الشكل 7.

True-Chroma Shot.

نطاق تكبير 200x⁠8.

لقطة AIS Pro True-Steady. مواصفات قوة البطارية والشحن بطارية كبيرة بسعة 4360 مللي أمبير في الساعة⁠4.

HUAWEI SuperCharge⁠5 بقوة 66 واط.

شاحن HUAWEI SuperCharge⁠6 اللاسلكي بقدرة 50 واط.

مكبرات صوت ستيريو مزدوجة. مواصفات الخصوصية والآمان يتميز هذا الإصدار بالسلاسة والسرعة في عملية الخصوصية والآمان. Intelligent Cross-Device Collaboration

مواصفات أكثر دقة عن جوال HUAWEI P50 Pro الجديد: