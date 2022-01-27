نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخالفة عدم حمل رخصة 1443 وطريقة الاعتراض في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على مخالفة عدم حمل رخصة 1443 وهي أحد أنواع المخالفات التي تم إدراجها في قانون المرور، ويهدف هذا القانون إلى حماية جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، والحد من الأفعال السيئة التي ينتج عنها الحوادث المرورية، وتحرص الحكومة السعودية على وضع الضوابط والقوانين التي تنظم المرور، وكذلك هناك مجموعة من المخالفات التي يترتب عليها دفع عدد من الغرامات، ومنها عدم حمل الرخصة وغيرها من مخالفات.

مخالفة عدم حمل رخصة 1443

هذه المخالفة هي أحد أنواع المخالفات التي تم إدراجها في قانون المرور، وتتمثل في عدم حمل السائق الرخصة الخاصة بالقيادة خلال سيره بالمركبة، وبناءً على اللائحة الخاصة بالقانون، فإن ارتكاب هذه المخالفة يترتب عليه دفع غرامة مالية لا تقل عن 150 ريال سعودي، ولا تزيد عن 300 ريال سعودي.

وبالتالي لابد أن يحمل السائق رخصة القيادة معه خلال سيره في الطرقات، وعند اقتراب الرخصة من الانتهاء لابد من تجديدها، حتى لا يتعرض السائق إلى دفع الغرامة المالية.

الاستعلام عن مخالفة عدم حمل الرخصة

يمكنك الاستعلام عن المخالفة الخاصة بعدم حمل الرخصة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وهو ما يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر.

اضغط على خدمات الأفراد.

سجل الدخول للمنصة عبر كتابة اسم المستخدم، كلمة المرور.

اضغط على خدمات المرور، ثم الاستعلام عن خدمات المرور.

سوف تجد أمامك جميع تفاصيل المخالفات المرورية.

رسوم تجديد رخصة القيادة في السعودية

تختلف قيمة تجديد الرخصة باختلاف عدد سنوات التجديد كالتالي:

تبلغ رسوم تجديد الرخصة عام واحد 40 ريال سعودي.

رسوم تجديد الرخصة سنتين 89 ريال سعودي.

أما رسوم تجديد الرخصة 5 سنوات فإنها 200 ريال سعودي.

رسوم تجديد الرخصة 10 سنوات 400 ريال سعودي.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية

يمكنك التظلم والاعتراض على المخالفات المرورية من خلال هذه الخطوات: