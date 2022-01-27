موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية 2022/02/01 في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة والتشكيل

موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية التي يحتضنها ملعب راشد بنادي شباب الأهلي دبي، والمقرر لها يوم الأول من شهر فبراير القادم، يدخل المنتخب الوطني السوري المباراة بهدف الدفاع عن أسم وهيبة الكرة السورية، التي فقدت الكثير من هيبتها في الفترة الأخيرة بسبب النتائج المخيبة للآمال في تصفيات المونديال، وتزيله للمجموعة وكان المنتخب السوري قد تلقى الهزيمة يوم الخميس أمام منتخب الإمارات بهدفين مقابل لاشيء، واليوم يبحث عن فوز شرفي أمام كوريا الجنوبية، واليوم سنقدم لكم ترتيب المجموعة قبل اللقاء والموعد والقنوات الناقلة وكافة تفاصيل المباراة.

موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية

14.00 : الثانية ظهراً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

15.00 : الثالثة عصراً بتوقيت دول المغرب العربي، الجزائر، تونس، المغرب.

16.00 : الرابعة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين، اليمن.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

مباراة سوريا ضد كوريا الجنوبية القادمة

تاريخ مواجهات نسور قاسون ضد كوريا الجنوبية، يصب في صالح المنتخب الكوري بقوة، حيث تقابل المنتخبين قبل مباراة اليوم في 7 مواجهات، فاز التنين الكوري في 4 مباريات، بينما فاز نسور قاسيون في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين كانت نتيجة أخر مباراة جمعت المنتخبين في ذهاب التصفيات الحالية، اللقاء لذي لعب في سيؤول وانتهى بفوز كوريا بهدفين مقابل هدف لسوريا.

القنوات الناقلة مباراة سوريا وكوريا الجنوبية

تنقل مباراة سوريا اليوم على أكثر من قناة فضائية فالمباراة منقولة عبر قناة أبوظبي الرياضية، وقنوات ssc الرياضية السعودية.

التشكيل المتوقع للمنتخب السوري ضد كوريا

يدخل منتخب سوريا مواجهة كوريا الجنوبية بتشكيلة مكونة من اللاعبين الأتي أسمائهم ”

حراسة المرمى ” إبراهيم عالمة”.

خط الدفاع ” عمر جنيات، عمرو ميداني، مؤيد الخولي”.

خط الوسط ” محمد العنز، أوليفر فاسكو، تامر حاج محمد، فهد اليوسف، محمد المواس”.

خط الهجوم ” عمرو خربين، عمر السومة”.

بطاقة المباراة