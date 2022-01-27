نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة مباراة منتخب السعودية ضد منتخب عمان 0/0 مرور اول 15 دقيقة سيطرة واستحواذ سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت منذ قليل مباراة منتخب السعودية ضد منتخب عمان في اطار التصفيات قارة اسيا المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر 2022 ويسعي المنتخب السعودي لاحراز ثلاث نقاط للاحتقاظ بالصدراة والاقتراب رويدا رويدا من التأهل للبطولة الاعرق في العالم بشكل كامل ويدخل المنتخب السعودي وعينه علي الفوز وليس غير الفوز من غير تعزيز صدارة مجموعته ويسعي هيرفي رينارد المدير الفني الفرنسي للمنتخب المملكة العربية السعودية من خلال اجراء عدة تغييرات في اداء المنتخب السعودي والذي يكون غير مستقرا في الايام القليلة الماضية ويدخل المنتخب السعودي وهو يسعي لتقديم اقوي اداء ليسعد جماهير المملكة العربية السعودية .

وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي حسب اختيارات المدرب الفرنسي كالتالي:

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي –عبدالإله العمري – سلطان الغنام

خط الوسط: محمد كنو ــ عبدالإله المالكي ــ سامي النجعي

خط الهجوم: فهد المولد ــ سالم الدوسري ــ فراس البريكان

ويدخل منتخب عمان المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: إبراهيم المخيني. في خط الدفاع: أحمد الكعبي، جمعة الحبسي، أحمد الخميسي وأمجد الحارثي. في خط الوسط: أرشد العلوي، حارب السعدي، عبد الله فواز، صلاح اليحيائي. في الهجوم: منذر علوي، خالد الهجري.

وتنقل قناة ssc الرياضية السعودية المباراة اليوم لكل المشاهدين عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ويعلق علي المباراة فهد العتيبي المعلق السعودي الشهير .

واليكم الان تردد القنوات الناقلة للمباراة

سيطرة واستحواذ سعودي كبير في بداية المباراة واضاع عدة فرص ويقترب المنتخب السعودي من احراز اول اهداف المباراة علي حساب المنتخب العماني .